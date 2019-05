Šachy před baráží! Klíčové hráče šetřily Brno, Jihlava i Příbram | iSport.cz

Šance na vyhnutí se baráži byla pro Příbram v posledním kole skupiny o záchranu slabá, ale existovala. Nebýt senzačního vyrovnání Bohemians doma s Opavou v páté minutě nastavení, mohli se Středočeši radovat. Nicméně trenér Roman Nádvorník už před výkopem s Duklou tušil, že se zázrak nejspíš nestane a ve středu se postaví Brnu. A tak pragmaticky postavil sestavu bez jindy klíčového záložníka Jana Rezka.

„Rozhodli jsme se, že do zápasu půjdeme bez něj v sestavě, nic víc bych zatím nehledal,“ usmíval se na dotaz, zda už si zkušeného borce chystal na Zbrojovku.

Pak mu to přeci jen nedalo. „Brno nepostavilo snad sedm lidí ze základu. Dva ani nevzalo do nominace. Každý se na to nějak připravuje. My jsme zvolili sestavu, která byla vítězná, takže to bylo v pořádku,“ culil se Nádvorník.

Ten nyní musí také doufat, že se nepotvrdí černý scénář u 19letého Matěje Polidara. Talentovaný útočník, který si v posledních zápasech vydobyl místo v sestavě, dostal nepříjemný knokaut míčem přímo do obličeje a po půlhodině hry musel střídat. „Odjel do nemocnice s podezřením na otřes mozku,“ povzdychl si Nádvorník.

Zatímco Příbram šetřila pouze Rezka, brněnský trenér Pavel Šustr udělal v základní sestavě pořádný řez. Jen na lavičce byl zkušený Lukáš Magera, Šimon Šumbera či stoper Lukáš Kryštůfek. Peter Štepanovský s Ondřejem Pachlopníkem na Vysočinu ani s týmem nejeli. I tak Zbrojovka smetla Jihlavu vysoko 6:1.

„Petera trápil v týdnu sval, nenatrénoval toho tolik, šetřili jsme ho stejně jako Ondru Pachlopníka, kterého zlobila achillovka. A Juraj Kotula se ženil, jinak by pravděpodobně naskočil,“ reagoval na absence Šustr.

A podobně na tom byla i Jihlava, která šetřila na Karvinou Tomáše Vaculíka, Lukáše Zoubeleho a Jakuba Petra. Kvůli kartám pak stáli Mohamed Tijani s Martinem Chlumeckým.

„Zásahy do sestavy měly nějaký účel. Šanci dostali ti, kteří během sezóny čekali na herní příležitost. A právě tito hráči mě nejvíce zklamali, čímž vlastně potvrdili, že jsem se v průběhu sezóny asi rozhodoval správně,“ zlobil se po domácím výprasku trenér Kučera.

Příbram - Dukla: Gonzálezova pumelice z dálky málem nachytala Kočího

Příbram - Dukla: Matoušek z další penalty otáčí vývoj skóre, 3:2

Příbram - Dukla: Matoušek proměnil penaltu a srovnává na 2:2

Příbram - Dukla: González vymyslel gól pro Hadaščoka, ten dloubl míč přes Kočího, 1:2

Příbram - Dukla: Zaváhání Hrušky po rohu využil Keita, 1:1