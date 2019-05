Slavia má pohár pro mistry! VIDEO: oslavy, úprk před fanoušky a záplava euforie | iSport.cz

Jak bezprostřední oslavy nového šampiona vypadaly?

Lépe to vyjít nemohlo. Slavia v posledním utkání sezony zvládla to, co se jí předtím v lize kvůli dvěma remízám nepodařilo. Vyhrála derby pražských „S“ a symbolicky završila mimořádně úspěšný ročník.

Edenem v závěru duelu se Spartou obíhala mexická vlna, fanoušci se oslav nemohli dočkat. „Tak jsme první no a co,“ znělo stadionem. Hlasatel diváky sice opakovaně vyzýval, aby po utkání alespoň chvíli zůstali na svých místech, to však nevyšlo.

Slavia - Sparta: Závěrečný hvizd, domácí fanoušci vbíhají na hřiště a slaví double! 720p 360p REKLAMA

Už během nastaveného času se příznivci z proslulé Tribuny Sever tlačili zhruba metr od hřiště, a hned po závěrečném hvizdu euforicky vběhli na hřiště. Kvůli tomu se pak chvíli čekalo na předávání poháru, pořadatelé totiž potřebovali uvolnit prostor ve středu hřiště pro improvizované pódium v podobě červenobílé hvězdy.

A pak už to přišlo...

Před fanoušky se nejdřív objevili členové realizačního týmu Slavie, vedoucí mužstva Stanislav Vlček nebo asistenti trenéra. Pak došlo i na hráče. Dlouhou řadu začal brankář Ondřej Kolář, postupně následovali další.

Za skandování „Jindra, Jindra“ přišel kouč Trpišovský a nakonec v doprovodu dvou čínských majitelů klubu i kapitán Milan Škoda. Ten převzal mistrovský pohár, na pódiu v tu chvíli vybuchly zlaté a červenobíle konfety. Doprovodná hudba? Co jiného než hit We Are The Champions od skupiny Queen.

Brankář Přemysl Kovář, který zápas proti Spartě odchytal, si pak vzal mikrofon a společně se stoperem Simonem Delim odřídil tradiční děkovačku. „Co je, to bylo málo!“ hecoval Kovář fanoušky, že by je chtěl slyšet ještě víc.

A zasloužené oslavy v Edenu pokračují, klub si v jihozápadním rohu stadionu nachystal pódium, kde příznivce čeká další program. Ročník 2018/19 totiž patřil Slavii.