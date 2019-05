Zklamaný Kozák: Vypískal bych nás. Budoucnost začnu řešit v pondělí | iSport.cz

Šlo o váš poslední zápas v dresu Liberce?

„Je moc brzo na to se ptát. Uvidíme, co bude dál. Upřímně jsme doufali, že budeme mít sezonu ještě o týden delší. Ostatní věci začnu řešit v pondělí, až trochu opadne zklamání.“

Zklamání bude asi veliké, že? Kvalifikační zápas jste měli na dosah.

„Je to tak. Víme, že kdybychom vyhráli, jsme tam… Zklamání je o to větší, že jsme mohli ve finále výhru vážně urvat. Kvalifikační zápas s Mladou Boleslaví jsme si zasloužili za celou sezonu, nebo minimálně za období od ledna, které jsem měl možnost v Liberci zažít. Porvali jsme se o páté místo dobře, v nadstavbě nám možná chybělo něco navíc. Každopádně situace byla hratelná a je to obrovská škoda. Musíme si vyčistit hlavy a v pondělí třeba uvidíme celou situaci jinak.“

Navíc jste ještě za stavu 0:1 trefil tyč.

„V té době jsme ani nevěděli aktualizovaný stav z Plzně, doufali jsme, že Baník pořád prohrává… Bylo by to pro nás obrovské lano, možná bychom pak vstřelili ještě jednu branku. Mohl jsem to řešit jinak, zklamání je opravdu velké, musíme se z toho dostat.“

Co nakonec chybělo v nadstavbě chybělo? Vstřelené góly?

„Určitě. Dali jsme jen jeden gól Ostravě, který byl sice důležitý, ale měli jsme proměnit víc šancí. Musíme si v příštím týdnu sednout a všechno probrat. Zanalyzovat to. Sami víme, že jsme mohli nasbírat víc bodů, teď už nezbývá nic jiného, než jít dál.“

Fanoušci vám ale i tak za sezonu poděkovali potleskem.

„Klobouk dolu. Já bych byl asi tak nasraný, že bych nás vypískal. Jejich podpora byla obrovská a tím, že nám po zápase zatleskali, zvedlo nás to. Na druhou stranu mi je ale ještě o to víc líto, že jsme kvůli nim lepší výsledek neurvali. Bohužel i takový je fotbal...“