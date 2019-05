Trpišovský: Hlavní strůjce je Tvrdík. Slávisté by ho měli mít na obrázku | iSport.cz

Hodinu po konci vítězného derby přišel mezi reportéry s rozvernou náladou. „Víte, proč je náš mluvčí tak zadýchaný? Jako nejtěžší se nevešel k nám do výtahu a musel jít po schodech,“ smál se slávistický kouč Jindřich Trpišovský. Během krátké tiskovky mluvil o pocitech z vyhraného epilogu, šéfovi Jaroslavu Tvrdíkovi i o vysněné Lize mistrů.

Jak jste prožíval první vteřiny po konci derby?

„Měl jsem obrovskou radost. Místopředseda představenstva Tomáš Syrovátka mi často předhazoval: Dokázal jsi toho ve Slavii hodně, ale pořád jsi ještě nevyhrál ligové derby a nepostoupil do Ligy mistrů. Už proto jsem si chtěl jednu položku odškrtnout a dohrát derby vítězně. Ulevilo se mi.“

I proto, že jste měli náročný program plný zápasů a cestování?

„Přesně tak. Ke konci derby to na nás bylo vidět, Sparta se dostávala do šancí. Líp už nám to asi vyjít nemohlo, byl to parádní scénář. Měli jsme grandiózní sezonu a ještě jsme v posledním kole doma porazili Spartu. Nádhera!“

Potěšilo vás, že hráči odkládali hlavní část oslav ligového titulu a triumfu v poháru, aby ještě vyhráli i poslední zápas sezony?

„Nepřekvapilo mě to, kluci jsou profíci. Myslím, že si zaslouží obrovskou poklonu. Klobouk dolů před nimi. Po oslavách se dokázali na každý další zápas stoprocentně nachystat, což platilo i dneska. Nechtěli jsme mít na konci sezony stejně bodů jako druhý tým, měli jsme obrovskou motivaci skončit první s náskokem.“

Navíc vyhrát poslední zápas sezony chutná hodně sladce, viďte?

„Jsem za to šťastný, na oslavy přišlo strašně moc lidí. To máte jako s bagem: v sobotu jsem poslední tréninkové bago sezony neprohrál a měl jsem radost. Totéž platilo pro poslední zápas. Nejsem přeborník ve slavení, nechám to spíš na hráčích. Jsem rád, že je to všechno za námi a budeme se pomalu chystat na další sezonu. Ale nemluvme jen o nás.“

O kom ještě?

„Pořád se vykládá o nás, ovšem hlavním strůjcem úspěchů Slavie je podle mě pan Tvrdík (předseda představenstva). Ve fotbale nenajdete moc lidí, kteří by za tři a půl roku dokázali tolik, co on. Všichni víme, kde klub ještě nedávno byl, a kde je teď. To, co jsme s hráči dokázali, je vrchol pyramidy, která se začala stavět před časem. Všichni slávisti by měli mít pana Tvrdíka jako prezidenta doma na obrázku, protože umožnil rozkvět klubu do dnešní podoby. Chtěl bych mu za to poděkovat.“

Kam to chcete společně dotáhnout? Do Ligy mistrů?

„Liga mistrů je vždycky obří motivace. Je výhoda, že začneme o kolo dál než loni, tým je zkušenější než před rokem. Máme sen, který se nám může splnit už po jednom dvojzápase. V Evropské lize jsme si dokázali, že můžeme hrát s každým, a pokud se nám všechno sejde, mohlo by to vyjít. Budeme myslet i na obhajobu toho, co jsme dokázali v téhle sezoně. Ale Liga mistrů by znamenala famózní završení toho, co se nám letos povedlo.“

