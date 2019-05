Lischka poprvé po operaci nastoupil: Pro tenhle okamžik jsem všechno dělal | iSport.cz

„O Davidově zranění se hodně psalo a mluvilo se i konci fotbalové kariéry. Myslím ale, že je naše medicína celkově na vysoké úrovni a on nebyl první případ, u něhož se objevily tyto problémy. I pro mě samotného je zázrak, že se už po třech měsících dostal znovu do fotbalu. Dá se říct, že poslední měsíc trénuje naplno. Mluvil jsem dokonce s doktorem a řekl mi, že už nehrozí žádné nebezpečí. David často trénoval individuálně, potřebovali jsme dohnat chybějící kondici. V posledních dvou týdnech už se zapojil i do herní praxe. Kondiční manko je stále trochu znát, nemohl hrát od začátku třeba 50 minut... Ale víme, že je zdravý a určitě to nebylo tak, že bychom chtěli ukázat, že už může hrát. Šlo ryze o taktickou věc. Je totiž stoper a má výšku, Liberec zahrával hodně balonů vzduchem. Jsme rádi, že David zůstal naším hráčem.“