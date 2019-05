Koller: Nadstavba? Zpestření. Slavia je tým roku, fanoušky Sparty nechápu | iSport.cz

Slavia dohrála sezonu ve velkém stylu: během pěti dnů ovládla finále MOL Cupu i ligové derby se Spartou. Co říkáte na to, že si slávisté navzdory dílčím oslavám udrželi formu až do konce?

„Překvapili mě, udržet stoprocentní koncentraci po oslavách není snadné. Znovu se ukázalo, že tým perfektně šlape v kabině i na hřišti. Slavia byla dokonale sehraná, nerozhodily ji ani změny v sestavě. Klobouk dolů před tím, s jakým přehledem slávisté zvládli finále poháru i derby se Spartou. Je to tým roku.“

Nečekal jste od Sparty větší odpor?

„Možná ano, ale Slavia byla ve speciální pozici: už sice o nic nešlo, ovšem proti Spartě máte motivaci vždycky. Tohle byl navíc poslední zápas sezony s předáváním poháru, byla by škoda pokazit si to mizerným výsledkem. Derby korunovalo velký slávistický rok, červenobílým se dařilo na všech frontách.“

Zopakovat takovou sezonu bude hodně složité, viďte?

„Složité, ale ne nereálné. Je jasné, že o nejlepší hráče bude zájem, ovšem Slavia má dobrý základ. Perfektní zázemí i trenéra, který umí mužstvo dobře poskládat. Klub je v unikátní pozici, kdy nemusí prodávat za každou cenu. Čekám zájem o nejlepšího hráče ligy Součka a možná další dvě tři jména, což by pro Slavii nemusel být takový problém. Naopak nutně potřebuje sehnat gólového útočníka, bylo to vidět celou sezonu.“

Už má pojištěné dva nováčky: ofenzivního univerzála Jana Matouška, jenž na jaře hostoval v Příbrami, a bahrajnského útočníka Júsufa z Bohemians. Může se Slavia od těchto dvou posil odpíchnout?

„U Matouška věřím, že by mohl zapadnout do sestavy, pokud zvládne odtrénovat celou přípravu. A Júsuf? U něj si nejsem moc jistý. Na jaře moc nehrál, brzdila ho zranění a nedal ani jeden gól. Ale třeba se v něm budu mýlit.“