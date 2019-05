Pro Součka je Slavia víc než Spartak: Kdo za kopyto jako já dá 250 milionů? | iSport.cz

Kdo jiný. Jedině Tomáš Souček. Čtyřiadvacetiletý záložník Slavie měl mimořádnou sezonu, kromě týmových úspěchů – titulu a domácího poháru – střádal jako divý góly a asistence. Ligu zakončil s bilancí třinácti branek a šesti nahrávek, což je na defenzivního záložníka famózní sbírka. A nejlepší hráč FORTUNA:LIGY je na světě…

Když jste vy a Milan Škoda mluvili o titulu, často jste říkali, že si nedovedete představit, že při formě vašeho týmu by vám ho někdo vyfouknul. Neříkal jste si něco podobného i o tomhle ocenění? Přece jen na defenzivního záložníka máte úžasnou bilanci.

„Jsem samozřejmě moc rád za takové ocenění, za to, jak nám vyšla celá sezona, jak jsme dominovali vlastně od prvního kola. A osobně, ani nevím, jestli někdy můžu mít ještě lepší sezonu, řadím ji určitě nejvýš. Přitom bylo plno kluků, kteří byli výrazní, Komli (Nikolaj Komličenko, útočník Mladé Boleslavi), dal v lize 28 gólů, to je nevídané. Je tu hodně výborných fotbalistů, proto jsem rád, že hlasující ocenili zrovna můj výkon v sezoně.“

Říkáte že nevíte, jestli můžete mít ještě lepší sezonu, ale Jan Nezmar před časem prohlásil, že i ve Slavii ještě můžete udělat výkonnostní krok navíc. Je to možné?

„Cítím to zrovna tak. To, jak jsme v téhle sezoně hráli, že jsme vyhráli double, tím víc nám stouplo sebevědomí a to si přineseme do dalších zápasů. Když tým podává tak dobré výkony, můžeme se zlepšovat všichni společně.“

Nenapadá vás, že jste už českou ligu přerostl, že se nabízí přestoupit do velké ligy?

„Hodně se to řeší, to je pravda, a i pro mě je to hodně složité, protože vidím výhody na obou stranách. Sám poznám, jestli jsem se rozhodl dobře, teprve až se opravdu rozhodnu.“

A ty výhody?

„Ve Slavii je obrovská motivace dostat se do Ligy mistrů, jsme od toho vlastně krůček. Ale zase když přijde opravdu silný tým, tak zase budu mít tu vidinu hrát ve světové třídě. Je to složité... Teď v pondělí byl vlastně první den, od kterého tohle chci řešit.“

A už jste něco stihl vyřešit?

„No, ani ne, protože pořád probíhají oslavy, tak vůbec nebyl čas. Sám ty informace, co se děje, ještě pořádně nemám, a abych pravdu řekl, jsem na ně opravdu hodně zvědavý.“ (smích)

Co říkáte na to, že byste mohl stát těch deset milionů eur, které za vás šéf Slavie Jaroslav Tvrdík chce?

„Z toho si až dělám srandu. (smích) Je to neuvěřitelná suma, a já si pořád říkám, kdo by to za takové kopyto, jako jsem já, dal... (smích) Ale jsem rád, že si mě klub tak cení, a že jsou i týmy, které by byly ochotné to za mě zaplatit.“

Posledním měl být Spartak Moskva...

„Jo, slyšel jsem o tom zájmu, ale musím to říct, pro mě Moskva není tak zajímavá. To je pro mě Slavia daleko zajímavější. Hraju fotbal srdcem, a chci ho tak hrát dál, takže když někam přestoupím, tak za lepší ligou, kvalitnější, a to je pro mě třeba Německo nebo Itálie. Tenhle směr, Rusko, Turecko, Amerika, to spíš beru tak, že se tam chodí až v pozdějším věku.“

Máte ve smlouvě nějak ošetřený případný přestup?

„Ne, nemám, mám jen dohodu mezi mnou a panem Tvrdíkem. Je to o tom, že máme skvělý vztah, že si věříme a jeden druhého respektujeme.“

Je to už ta vylepšená smlouva, o které Jaroslav Tvrdík nedávno mluvil?

„Ne, všechno se řeší od pondělí, tedy i případný podpis téhle smlouvy. Teď mám pořád tu stávající.“

Cítíte se vy sám připravený udělat ten velký krok?

„Jo, cítím se na to. Kdyby ne, tak bych o žádném přestupu vůbec ani nepřemýšlel. Nejsem ten typ, který dá pět gólů, vyletí za půl roku, a hned někam půjde. Jsem rád, že jsem ve Slavii něco opravdu zažil, dokázal, že mám na co vzpomínat, a věřím, že i fanoušci. A až teď můžu něco řešit.“

Jak velkou roli ve vašem rozhodování hraje rodina? Vychováváte malou dcerku...

„Na jednu stranu hraje roli, máme malou dcerku a tady ji můžou všichni z rodiny vidět, tety, babičky, v cizině by to bylo složité. Ale na druhou stranu pro moji partnerku by tam zase bylo lepší, že kdybych byl pryč, měla by u sebe parťačku.“ (smích)

Takže partnerka se nebojí zdvihnout kotvy?

„Strach samozřejmě trochu má, ale taky je na to připravená jako já.“

