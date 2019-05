SESTŘIH: Karviná – Jihlava 2:1. Domácí jsou lize blíž, zachránil je ofsajd | iSport.cz

Karviná - Jihlava: Zoubele po Pastornického hrubce doráží do sítě, ale z ofsajdu • iSport TV

Fotbalisté Karviné vstoupili do baráže o první ligu vítězstvím 2:1 nad Jihlavou. O výhře patnáctého týmu nejvyšší soutěže nad druhým celkem druhé ligy rozhodly v prvním poločase branky Dávida Guby a Ondřeje Lingra, naději Vysočině do nedělní odvety dal ve druhé půli Jiří Klíma. Hosté si ze Slezska mohli odvézt i lepší výsledek, ale nevyužili několik slibných šancí. Když v 84. minutě dostali míč do domácí sítě, nemohla branka platit kvůli ofsajdu, který jí předcházel.