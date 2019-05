Straka a rozhovor roku! Vítězství? Asi těžko, ne... V televizi netušil, že vyhrál | iSport.cz

Fotbalisté Karviné zvládli první utkání baráže o nejvyšší fotbalovou soutěž, když v domácím prostředí porazili Jihlavu 2:1. O úspěšném vstupu do dvojutkání však nevěděl trenér slezského celku František Straka. Toho zřejmě zmátla situace z 84. minuty, kdy hosté z Vysočiny dali gól na 2:2. Tomu ale předcházel ofsajd a rozhodčí ho tak správně neuznali.

Karvinský kouč přišel na pozápasový rozhovor pro Českou televizi v domnění, že jeho tým uhrál jen remízu. Když se ho pak reportér zeptal, zda ho výhra uspokojuje, reagoval dost překvapivě: „Vítězství? Asi těžko, ne?“ odvětil.

„Vítězství 2:1, nebo vám to nepřišlo?“ reagoval na nečekanou odpověď redaktor. Načež následoval nechápavý výraz domácího kouče, který byl zřejmě dál přesvědčen o remíze 2:2.

„Zápas to byl velice vyrovnaný. Jihlava ukázala svou sílu. My jsme našimi chybami dostali soupeře na koně. Víceméně to byla i herní křeč, protože jsme nehráli to, co jsme chtěli. Je vidět, že jde o barážový zápas, který má svá specifika. Hraje se na dva zápasy a doufám, že to v Jihlavě zvládneme. Bude to hodně těžké, ale naděje umírá poslední a jedeme dál,“ hodnotil Straka.

Po dalším dotazu na to, jak mrzí inkasovaný gól, přišla opět nečekaná reakce. „To bylo 2:2, ne 2:1,“ zopakoval dvakrát Straka. Až poté, co Strakovi kdosi zpoza kamery taktéž řekl, že utkání skončilo výhrou Karviné 2:1 a ve spolupráci s redaktorem ho utvrdil, že druhá trefa hostí neplatila kvůli ofsajdu, tak jako by se energickému kouči ulevilo. „Jó to bylo z ofsajdu. Tak to jsem vůbec nezaregistroval. Já jsem myslel, že to byl gól,“ uvedl Straka.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 8. Guba, 42. Lingr Hosté: 53. Jiří Klíma Sestavy Domácí: Pastornický – Čolić, Krivák, Rundić, Záhumenský – Smrž, Budínský (90+1. Faško) – Ba Loua, Lingr, Guba (71. Bukata) – Wágner (C). Hosté: Vejmola – P. Breda, Chlumecký, Tijani, F. Novotný – Vaculík (C), Šulc – Petr (90+1. Šefčík), Zoubele, Javůrek (79. Preisler) – Jiří Klíma (86. Klobása). Náhradníci Domácí: Ciupa, Fokaidis, Faško, Suchan, Bukata, Wala, Putyera Hosté: Veselý, Šefčík, Vedral, Klobása, Preisler, Tlustý, Machuča Karty Domácí: Smrž, Krivák Hosté: Javůrek, Zoubele, Vaculík Rozhodčí Matějček – Blažej, Hock Stadion Městský stadion Karviná, Karviná Návštěva 3 456 diváků

Karviná - Jihlava: Mladíček Šulc krásně vyslal Klímu, který obešel dva hráče a snížil na 1:2!

Karviná - Jihlava: Lingr spustil krásnou akci, kterou sám zakončil - 2:0!

Karviná - Jihlava: Guba sám před Vejmolou zakončuje přesně k tyči, 1:0!