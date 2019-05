Jihlava bude nervóznější, věří Guba v záchranu. Asistence měla být střela | iSport.cz

Vyhráli jste 2:1, ale nálada nebyla po zápase kdovíjaká, souhlasí to?

„Ne, to tak možná působí. My máme dobrou náladu, vyhráli jsme zápas a půjdeme do odvety s čistou hlavou postoupit. Inkasovaný gól sice není v pohárové matematice dobrý výsledek, ale stále máme vítězství. Takže si myslím, že ho potvrdíme venku a zůstaneme v lize.“

Předvedený výkon, zejména ve druhém poločase, by ovšem na odvetu nemusel stačit.

„Hraje se o hodně a některé hlavy nebyly stoprocentní. Myslím, že v odvetě budeme mít čistější hlavy a postoupíme.“

Karviná - Jihlava: Guba sám před Vejmolou zakončuje přesně k tyči, 1:0!

Spadne z vás nervozita?

„Nervozita byla, ale ta byla i na nich. Myslím, že doma budou nervóznější. Tady hráli otevřeně, nevěděli, co je čeká a myslím si, že v Jihlavě to uhrajeme. Musí skórovat, otevřou to a zvládneme to.“

Váš gól padl už v 8. minutě po rychlé akci do otevřené obrany, takhle jste chtěli hrát?

„Ano jsme v tom silní, Buďa (Lukáš Budínský) mi dal skvělou přihrávku a odrazilo se to chválabohu do branky. Myslím, že takových akcí jsme mohli mít více, kdybychom finální fázi lépe dokončovali. Udělali jsme hodně zbytečných ztrát a z toho jsme pak byli možná trochu zbytečně nervózní. Když se vyvarujeme chyb, budeme kompaktnější vzadu i vepředu, tak si myslím, že postoupíme.“

Měli jste spoustu standardních situací, ale ty vám tentokrát nešly.

„Ano, spoléhali jsme na to, že bychom z nich mohli udeřit. Máme na to typy hráčů a dobré kopáče. Kéž by nám nějaká standardka vyšla v Jihlavě.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 8. Guba, 42. Lingr Hosté: 53. Jiří Klíma Sestavy Domácí: Pastornický – Čolić, Krivák, Rundić, Záhumenský – Smrž, Budínský (90+1. Faško) – Ba Loua, Lingr, Guba (71. Bukata) – Wágner (C). Hosté: Vejmola – P. Breda, Chlumecký, Tijani, F. Novotný – Vaculík (C), Šulc – Petr (90+1. Šefčík), Zoubele, Javůrek (79. Preisler) – Jiří Klíma (86. Klobása). Náhradníci Domácí: Ciupa, Fokaidis, Faško, Suchan, Bukata, Wala, Putyera Hosté: Veselý, Šefčík, Vedral, Klobása, Preisler, Tlustý, Machuča Karty Domácí: Smrž, Krivák Hosté: Javůrek, Zoubele, Vaculík Rozhodčí Matějček – Blažej, Hock Stadion Městský stadion Karviná, Karviná Návštěva 3 456 diváků

Karviná - Jihlava: Lingr spustil krásnou akci, kterou sám zakončil - 2:0!