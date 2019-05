Brabec si vysloužil v Plzni tříletou smlouvu. Prokázal přístup i charakter | iSport.cz

„Jakub Brabec od začátku svého působení v Plzni prokazoval velkou sportovní kvalitu a zároveň velmi dobrý přístup a charakter, ihned zapadl do kabiny a byl pro nás posilou,“ uvedl při podpisu smlouvy generální manažer Adolf Šádek. „Jsme tedy rádi, že jsme mohli uplatnit opci a Jakub zůstane v našem kádru i pro nadcházející sezony,“ cituje ho klubový web.

„Jakub nás svými výkony i přístupem určitě přesvědčil o tom, že může být v následujícím období platnou součástí hráčského kádru Viktorky,“ pochvaluje si i kouč Pavel Vrba.

„Ve Viktorce se cítím dobře, je tu perfektní parta a pro hráče vytvořené skvělé podmínky. Čím více zápasů jsem měl za sebou, tím lépe jsem se cítil i na hřišti. Těším se na novou sezonu a jsem rád, že byla uplatněna opce a zůstávám v Plzni," prohlásil Jakub Brabec.

V roce 2016 Brabec přestoupil z Letné do Belgie. V srpnu minulého roku odešel na hostování do turecké Rizesporu, v lednu ale přišel o pevné místo v sestavě poté, co klub přivedl dva obránce z portugalské ligy. V Turecku se dohodl na ukončení hostování a zamířil do Plzně.

Čtrnáctinásobný reprezentant nechybí v nominaci trenéra Jaroslava Šilhavého na červnové domácí kvalifikační zápasy o postup na mistrovství Evropy 2020 proti Bulharsku a Černé Hoře.