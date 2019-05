Mistrovská Slavia očima Sýkory: český Neymar, mistr avokádo, bruska | iSport.cz

Záložník Jan Sýkora představuje kádr mistrovské Slavie • FOTO: Koláž iSport.cz Kdo má možná největší lýtka v Evropě? Na čí fórky si musejí ostatní dát pozor? Na koho volali, že je český Neymar? Kdo je pedant na zdravou výživu? Záložník Jan Sýkora vás provede kabinou nových českých mistrů ze Slavie. Pro iSport.cz okomentoval každého hráče, který si v této sezoně připsal alespoň jeden ligový start za červenobílé, i trenérský štáb. Sýkora strávil podzim ve Slavii a na jaře byl na hostování v Liberci. Video k článku Slávisté v euforii: Eden málem padl, Stoch rozezpíval stadion VŠECHNA VIDEA ZDE

Tomáš Souček Souček: Chci to rozseknout co nejdřív. Trpišovský mu Rusko nedoporučuje "Suk“

34 zápasů, 3053 minut, 13+6 „Normální kluk, který má rád fotbal. A tím, že má rád fotbal, se z něj teď stal nejlepší hráč ligy. Měl fantastickou sezonu. Dlouho jsem neviděl hráče, který by měl tak konstantní výkonnost. Zúročil důvěru, kterou mu trenéři dali. Odehrál během sezony kvanta zápasů, nechápu, jak to mohl fyzicky zvládnout.“

Ondřej Kolář „Koli“

33 zápasů, 2970 minut, 15 nul „Milovník chmelového plzeňského nápoje. Občas by možná potřeboval, aby mu Standa Tecl půjčil lýtka, protože Ondra má nohy jako modelka. Ale jinak si myslím, že je to nejlepší brankář v lize. Díky tomu, jak to umí nohama a čte hru, má na to, aby se prosadil v cizině.“

Josef Hušbauer „Hušby“

33 zápasů, 2836 minut, 9+11 „Druhý milovník chmelového nápoje. Z něj jsem měl vždycky ohromný strach. Když se jelo na soustředění, dělal fórky typu, že dal někomu činky do kufru. Terčem jeho posměšků je často Honza Bořil, který to těžce kouše. Na hřiště jde příkladem. Je to mozek týmu, ale když se nedaří, zabere za druhého.“ Dukla - Slavia: Profesor Hušbauer krásným koníčkem zvýšil už na 3:0 pro hosty!

Michael Ngadeu „Míša“

29 zápasů, 2586 minut, 0+2 „Kdyby mohl, vezme si mě do podpaží a běhal by se mnou po hřišti. Má ruku jako plachtu. Moje první zkušenost s ním byla, když přiletěl z Afrického poháru a dal tři góly v Příbrami během třiceti minut. Pilíř obrany. Přeju mu, aby si zahrál třeba Premier League, ze které už měl nabídku.“ Baník - Slavia: Procházka letmo zatáhl Ngadea, Souček proměňuje penaltu! 0:1

Miroslav Stoch VŠECH 79 GÓLŮ SLAVIE V SEZONĚ: Stochovy rakety a nádhery profesora Hušbauera „Miňo“

33 zápasů, 2530 minut, 12+11 „Miňo je takový čertík z krabičky. Celou dobu je v ní schovaný, pak když jednou vyskočí, tak je to masakr. Je hodně temperamentním hráčem, ani se nedivím, že ho fanoušci tak zbožňují. Ještě když dal góly, jaké dal. Ukázal, proč byl před Slavií v klubech, v jakých byl.“

Vladimír Coufal Slavia po oslavách trénovala. Ožrat se do němoty? To nešlo, hlásí Coufal „Cuf“

28 zápasů, 2459 minut, 3+3 „Ironman. Měl by se přihlásit na Spartan Race nebo podobnou soutěž a podle mě by ji vyhrál. Nebo by měl jít do armády. Za poslední dva tři roky udělal obrovský posun. Vždycky byl blázen, co valil nahoru dolů, ale teď k tomu přidal i fotbalovost. Přestup do Slavie bylo to, co potřeboval. Opora.“

Jan Bořil „Béřa“, „Bóřa“

29 zápasů, 2402 minut, 2+2 „Kdyby někdo zakládal kolekci oblečení, ať mu řekne. Jemu v kabině obden viselo tričko, aby se každý podíval, co nosí. Je to podle mě nejnepříjemnější obránce v lize. Když jsem proti němu hrál, šíleně jsem ho nesnášel. Hned vám dýchá za zadkem. Je to buldok, který umí rozdat.“ Slavia - Liberec: Bořil vypálil jak z kanonu pod víko, Nguyen neměl šanci! 1:0

Ondřej Kúdela „Kudy“

22 zápasů 1923 minut 3+0 „Šedý vlk. Šediny už mu rostly snad v patnácti letech, možná se s nimi narodil. Ale mám ho moc rád, je strašně hodný, pro druhé by se rozdal. Když přišel, neměl nějakou extra pozici, tolik nehrál. Pak naskočil a okamžitě patřil k nejlepším hráčům. Je to taky posel pozitivní energie v kabině.“ Teplice - Slavia: Kúdela hlavičkou jako z revolveru zvýšil na 2:0!

Jaromír Zmrhal Slávisté reagují na moderátory: Bořil má absolutně největší z kabiny „Zmrhy“, „Jaroušek“

23 zápasů, 1724 minut, 4+5 „Ikona klubu. Sice ne taková jako Standa Vlček nebo Škoďák, ale ve Slavii je odmala. Když nastoupí, na hřišti je znát. Uznávám ho za to, že je celou kariéru v jednom klubu. Je to tichý kluk, v kabině se moc neprojevuje, ale když je nějaká sranda, on je u toho.“

Simon Deli Deliho první rozhovor v češtině: Kámo, ty vole, je to trošku těžký „Sajmon“

21 zápasů, 1619 minut, 0+0 „Borec. To, co jako cizinec dokázal v Česku, se málokomu povede. Navíc byl ve Spartě a teď je oporou Slavie a patří mezi hráče, které fanoušci nejvíc uznávají. Mám ho rád i jako člověka. I když je občas svůj, nedám na něj dopustit. Sedli si s Míšou (Ngadeuem), jde jim to v obraně skvěle.“

Milan Škoda „Škoďák“

28 zápasů, 1573 minut, 7+2 „Takové přerostlé dítě. Ale má dvě stě zápasů za Slavii, obdivuju, kolik gólů za ni dal. Je to vzor pro mladé slávisty, kteří ho vidí na hřišti i jeho velkou fotku na stadionu. Přeju mu, aby si kariéru ještě co nejvíc prodloužil. Pak ho snad uvidíme v nějaké pozici na Slavii, přesně takoví lidé by tam měli být.“ Bohemians - Slavia: Škoda prolomil střeleckou smůlu ze hry a zvyšuje na 2:0!

Peter Olayinka Žluté lázně jsou Slavie! Slavilo se s jídlem i pitím „Olí“, „Pítr“

24 zápasů, 1375 minut, 6+2 „Na soustředění jsme mu říkali ‚Český Neymar‘, on tomu ale stejně asi nerozuměl. Pořád dělal nějaké přešlapovačky, soupeři by třeba utekl, ale počkal si na něj a chtěl ho ještě vykoupat. Trvalo mu, než se do toho dostal. Pak měl ale fantastické zápasy, týmu pomohl. Může ještě hodně vyrůst.“

Alexandru Baluta Slavia - Sparta: Krásnou kombinaci zakončil Baluta a domácí vedou 2:1! „Balu“

22 zápasů, 1097 minut, 3+2 „Načesává si vlasy tak, že se s nimi snad ani nemůže vejít do auta. Větší vlnu na hlavě podle mě nemá v lize nikdo. Když přišel, asi sám čekal, že dostane víc prostoru a bude se mu víc dařit. Fotbalista je to výborný, ale trochu narazil na styl hry v Česku i na českou mentalitu.“

Alex Král „Králík“

12 zápasů, 835 minut, 0+1 „První věc, co mě u něj napadne, je Instagram. Jede na něm úplně všechno. Když přišel, asi se úplně neměl rvát o základ, ale jaro se mu moc povedlo. Přeju mu to, odmala na sobě makal, dával fotbalu všechno. Je to správný příklad pro malé kluky, všechno má vydřené.“

Jaroslav Zelený „Zelí“

13 zápasů, 793 minut, 0+0 „S ním jsem promluvil asi čtyři věty a myslím, že by se našlo patnáct dalších, kteří jsou na tom stejně. Jarda má svůj svět, ale je to hodný kluk. Myslím, že i on čekal, že dostane víc šancí. Ale nezahořkl, pořád makal, pořád chtěl být připravený. Věřím, že se do toho zase dostane.“

Ibrahim Traoré „Ibra“

16 zápasů, 779 minut, 2+2 „U něj se mi promítne, že dal velmi důležité góly. Myslím, že ani on nečekal, že třeba v Evropě bude dostávat tolik prostoru. Chopil se toho fantasticky. Jeho styl fotbalu se mi moc líbí, hraje hrozně uvolněně a přidal k tomu i góly.“ Slavia - Plzeň: Traoré doráží Viktorii třetím gólem a líbá slávistickou hvězdu!

Petr Ševčík „Ševa“

5 zápasů 313 minut 0+0 „Za mě je to jeden z nejlepších fotbalistů, kteří v týmu jsou. Málokdy se vidí takový hráč, jako je on. Na jaře ho sice přibrzdila zranění, ale myslím, že od léta všem ukáže, proč si ho Slavia vybrala. Na českou ligu je to nadstandardní hráč. Má neskutečný přehled, výbornou práci s míčem.“

Michal Frydrych „Frýďa“

19 zápasů, 653 minut, 3+2 „Mistr avokádo. Dostal za úkol vymyslet pro hráče do kabiny jídelníček a po týdnu byli všichni tak naštvaní, že mu to radši sebrali. Je pedant na zdravou výživu. Kluci si na tréninky nosí příruční tašky, kde mají šampony, on si tam nosí avokáda. Když jsem přišel do Slavie, hráli jsme spolu na lajně, klapalo nám to.“ Slavia - Baník: Frydrych jednoduchou hlavičkou zvyšuje na 3:0!

Mick van Buren „Mik“, „Fanda“

13 zápasů 473 minut 3+0 „Jeden z nejoblíbenějších hráčů Tribuny Sever. U něj je sranda, když zkouší česká slovíčka, to není úplně jeho doména. Jeden z nejlepších žolíků v lize. Někdy by ale balon potřeboval mít na provázku okolo těla. Jako jeden z mála cizinců s námi chodil na kafe, snažil se začlenit, tohle přesně kabina ocení.“ Slavia - Baník: Frydrych jednoduchou hlavičkou zvyšuje na 3:0!

Stanislav Tecl Slovácko - Slavia: Domácí jsou na ručník, Tecl zvyšuje na 3:0 „Teclík“

10 zápasů, 445 minut, 3+2 „Podle mě je to frajer s největšími lýtky ve střední Evropě, ne-li v celé Evropě. Má vedle sebe asi pumpičku a ráno si s ní snad lýtka nafoukne. Jsou nelidská. Ale je to hrozně moc hodný a pozitivní kluk. Skvělý fotbalista. Je jen otázka času, kdy se do toho po zranění zase dostane.“

Lukáš Masopust „Maso“

12 zápasů, 743 minut, 4+3 „Přišlo mi, že po svém příchodu byl trochu nervózní. Možná nečekal, že se mu bude až takhle dařit, ale sklízí plody své práce. Hrozně se mi líbí, jak hraje. Je neúnavný. Dopracoval se k tomu svou poctivostí. Sedí mu i styl Slavie. Hrozně vylétl.“ Baník - Slavia: Král skvěle našel Masopusta, ten všem utekl a zvyšuje na 2:0!

Přemysl Kovář „Kovi“

2 zápasy, 180 minut, 0 nul „Příběh sám o sobě. Budoucí člen představenstva Slavie. Je to člověk, který do kabiny vnáší pozitivní energii úplně na všechny. Ze své pozice se snaží dát týmu, co může. To mu jde skvěle. Jeho nejlepším výkonem byla nějaká děkovačka po zápase.“

Jakub Hromada „Hromadič“

1 zápas, 9 minut, 0+0 „Každému se hned vybaví, že teď byl hodně dlouho zraněný. Ale mně se vybaví, že to byla na tréninku hrozná bruska, sekačka. Když se jiskřilo, byl u toho, to se člověk bojí o nohy. Je to typ, kterého chce mít každý ve svém týmu, vždycky zastal veliké kvantum práce. Snad se mu už budou zranění vyhýbat.“

Jan Matoušek „Maty“

7 zápasů, 245 minut, 0+0 „Když nebude hloupý a bude na sobě makat, za dva tři roky může být jeden z nejlepších českých fotbalistů. Má k tomu ohromné dispozice. U něj bylo problematické, že do Slavie přišel asi dřív, než bylo plánováno. Podle mě se z Příbrami vrátí silnější a všem ukáže, jaký je to hráč.“

Lukáš Pokorný „Poky“

2 zápasy, 164 minut, 0+0 „Můj nejlepší kamarád ve Slavii. Byli jsme spolu už v Liberci, ale začali jsme se víc bavit až po jeho návratu z Francie. Z kabiny mi lidsky sedl nejvíc. Máme hodně společného. Věřím, že v Bohemce makal jako blázen, aby se dostal zpátky tam, kde byl.“

Muris Mešanovič Slávisté přebírají mistrovský pohár a slaví zisk titulu ve FORTUNA:LIZE! „Meši“, „Muri“

5 zápasů, 125 minut, 0+0 „Takový můj zahraniční brácha. Je to velký borec lidsky i na hřišti. Vždycky jsem byl rád, když nastoupil. Jeho drajv přesně potřebuje každý mančaft. I Bolka, kde teď je. Díky němu se všichni na tréninku vyhecovali a dokopali. Má v sobě horkou krev, to se mi na něm líbí.“

Matěj Valenta PĚT UDÁLOSTÍ SEZONY: Slavia zažila historický rok. Kam povede sparťanský restart? „Vali“

1 zápas, 8 minut, 0+0 „Byl na hostování ve druhé lize. Doufám, že se vykope tak, aby jednou v základu Slavie mohl být. Hodně jsem se s ním bavil. Když na sobě bude makat, má potenciál, aby za rok nebo dva mohl áčko Slavie nebo jiný tým táhnout. Je to dobrý hráč.“

Jindřich Trpišovský Trpišovský po titulu: Úleva, ale klobouk dolů před Plzní „Trpišák“

hlavní trenér „Klobouk dolů, jak začal a jak se za tak krátkou dobu stal trenérem, jakým je. Je zcela oprávněně tam, kde je. Nikdo jiný v české lize snad fotbalu nedává tolik. Podle mě nad ním přemýšlí dvacet čtyři hodin každý den. Chce být pořád lepší. Dobře si vybral realizační tým, všichni jdou celou cestu pohromadě.“

Jaroslav Köstl Policie na hřišti byla zbytečná. Ale udělali jsme z nich slalomové tyčky, usmívá se asistent Köstl „Köstlík“

asistent trenéra „Moc mi pomohl, když jsem přišel do Liberce. První půlrok jsem byl asi třikrát zraněný a on byl ten, který za mnou chodil a pořád se zajímal, jak se cítím. Je dobře, že vyrůstá vedle trenéra Trpišovského a může se od něj učit. Jednou může být trenér jako on, potenciál má, je hodně učenlivý.“

Zdeněk Houštecký „Houšťa“

asistent trenéra „Dědeček hříbeček. To je správný blázen, a je to dobře. Tím, jakou má povahu, dokáže hráče vyhecovat, vyždímat z nich všechno. Na druhou stranu umí každému pomoct lidsky. Někdy dá hráči sodu, ale myslí to dobře. V jádru je to moc hodný člověk. Je spojovač mezi kabinou a hlavním trenérem.“

Pavel Řehák Slavia - Sparta: Slávističtí asistenti sedí na lavičce se zbarvenými vousy z oslav „Řehy“

asistent trenéra „Ultraslávista. Nikdy jsem nikoho podobného neviděl. Ale přesně takoví lidé musí v týmu být, takoví, kteří by pro ten klub umřeli, kteří by na něj nikdy nezanevřeli. To je moc znát. Vnáší do týmu slávistickou hrdost. Nejfamóznější je, když na někoho huláká z lavičky.“

Štěpán Kolář Slávisté v euforii: Eden málem padl, Stoch rozezpíval stadion „Štěpa“

trenér brankářů „Věnuje se vínu. Lidsky jsem si s ním sedl, je vidět, že fotbal taky hrál. Člověk za ním mohl s čímkoliv přijít, vždycky mu pomohl, poradil. Přeju mu, aby konečně dodělal barák, protože na něm pořád něco předělává.“

Radek Černý „Čert“

trenér brankářů „Moc si ho vážím. Za to, co všechno dokázal, a za to, jak se teď po své hráčské kariéře chová. Je to ikona, byl léta v zahraničí, byl ve velkých klubech, ale chová se úplně normálně. Člověk se s ním může bavit o čemkoliv.“