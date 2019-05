Nový olomoucký trenér Látal: Na hřišti mám rád magory, ne spící panny | iSport.cz

Co rozhodlo pro Olomouc?

„Někde jsem četl, že jsem váhal, ale to jsem nikdy neřekl. Nějaké nabídky jsem měl, ale táhlo mě to domů.“

Ale váš odchod z klubu před 17 lety nebyl zrona růžový...

„K tomu se nevracejme. Co bylo, bylo. Tehdy jsem byl hráč, teď jsem trenér. Vrátil jsem se do známého prostředí, znají mě i lidi. Chodil jsem tady na fotbal, přehled mám. Po X letech se vracím do české ligy, naposledy jsem byl krátce v Baníku Ostrava. Sigma je pro mě velká výzva, mám motivaci tady něco dokázat.“

Co do mančaftu chcete napumpovat?

„V první řadě potřebuju mužstvo poznat, i když představu mám. Chci do hráčů dostat týmovost, abychom všichni drželi pohromadě, aby táhla kabina za jeden provaz. To je pro mě strašně důležité.“

A z hlediska hry?

„Jsem trenér, který má rád agresivitu, dynamičnost, nasazení. Mám rád hráče, kteří jsou spíš problémoví a mají rádi tento způsob hry. Budeme hodně pracovat na kondici, tu potřebujeme nabrat. A taky bych chtěl zapracovat do kádru nějaké mladé. Chceme, aby spojení mezi mnou a béčkem bylo velice úzké. S mladými chci být hodně propojený, pak už je to na klucích, jestli vyskočí. Ale potřebuju je mít pod drobnohledem.“

Můžete konkretizovat ty problémové hráče?

„Když to řeknu trochu sprostě, mám rád magory, kteří na hřišti nechají všechno. Takoví jsou pro mužstvo velice platní. Když tam máte nějakou spící pannu, je těžké pracovat.“

Do sorty mladších hráčů, o kterých jste mluvil, patří i váš syn Radek...

„O to hůř pro něho. (usmívá se) Byl jsem na něj vždycky hodně kritický, někdy až moc, ale zapomeňme na to, že je to můj syn. Budu se k němu chovat jako ke každému jinému hráči, to znamená, že buď bude mít výkonnost a bude hrát nebo ne a nebude hrát. Každý má startovní čáru stejnou.“

Kdy představíte svůj realizační tým?

„Jsme domluvení, ale ještě jednáme. Věci se dotahují. Nějaké změny budou, ale nic závratného. Dotáhneme to během příštího týdne.“

Jak se vám zamlouvá kádr?

„Osa tady je, mužstvo má kvalitu. Víme, kde nás tlačí bota, kde máme problémy, ale stoperská dvojice je výborná. Střed zálohy bychom trochu chtěli doplnit, naopak kraje jsou jedny z nejlepších v lize, tam je velká konkurence. Ale trošku nás trápí útok. Teď už bude jenom na mně, abych to z hráčů dostal.“

Posily máte vyhlédnuté?

„Představu máme, tipy taky, teď jednáme, budeme hráče kontaktovat. Přestupní termín je dlouhý, máme dost času.“