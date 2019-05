RENTGEN: Jílek musí uhlídat Kangu. Budoucnost Gabonce je ale nejistá | iSport.cz

„Václek Jílek mě svým vystoupením na tiskové konferenci zaujal. Mluvil rozumně, hezky, navíc odvážně, když tvrdil, že mu stačí čtyřtýdenní příprava k tomu, aby mužstvo přetvořil k obrazu svému. Myslím si, že vyslal několik jasných vzkazů. Tím hlavním je, že chce, aby Sparta působila týmovým dojmem,“ uvedl v novém RENTGENU fotbalový expert deníku Sport Jakub Konečný.

„Celkově pokud chce trenér Jílek uspět, bude muset celou hru Sparty překopat. Pokud se mu to nepovede a Letenští budou předvádět to, co v uplynulé sezoně, tak se určitě nezlepší,“ upozornil.

Na celý díl pořadu RENTGEN se podívejte v přiloženém videu.

Dáváme Jílkovi důvěru. To tu ve Spartě dřív nebylo, představil kouče Rosický

Nemůže si každý dělat, co chce. Kanga? Kontroverzní hráč, řekl nový trenér Sparty Jílek

Co Spartě přinesou Kozák a Vindheim? A posvětil Jílek jejich příchody?