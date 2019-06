Weber po postupu: Komličenka máme pod kontrolou. Co Jugas s Hájkem? | iSport.cz

Krásný konec divoké sezony, co?

„Naše forma gradovala. Mužstvo si sedlo a dnes jsme zaslouženě vyhráli. Máme z toho velkou radost. Hlavně v první půli jsme byli fotbalovější, a kdybychom lépe vyřešili další akce, možná to mohlo být klidnější. Ve druhé půli jsme už nedokázali eliminovat silovější způsob hry Baníku. Bylo tam hodně nákopů, nějaké závary. Pak Šedys (brankář Šeda) vytáhl klíčový zákrok. Nám už se nepovedlo víc zlobit z brejků.“

Ulevilo se vám, jak to všechno dopadlo?

„Sezona nezačala dobře, měli jsme kolísavé výsledky. Dost jsme tápali v defenzivě. Rozhodli jsme se, že do toho v zimě razantně střelíme. Myslím, že se nám změny povedly. Už dlouho jsem jako trenér nepracoval v přípravě tak moc na defenzivě. Vyplatilo se to i díky příchodu Jugase s Hájkem. Ti udělali vzadu pořádek, mělo to kvalitu. Nakonec jsme z této sezony vytěžili takový úspěch.“

SESTŘIH: Baník - Mladá Boleslav 0:1. Středočeši jdou do Evropy! Rozhodl Komličenko Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Ukázalo se, že prostřední skupina má smysl?

„Nevím, co řekne Bob Páník (trenér Ostravy), ale z mého pohledu samozřejmě ano. Poslední zápas se hrál v parádní kulise a i díky divákům měl smysl. I když ne všichni se s tím nyní ztotožňují. Možná jsme byli líp do utkání naladění. V poslední době jsme nějaká utkání vyhráli, postoupili jsme před Teplice, Zlín. Kdežto Baník musel absolvovat těžkou skupinu o titul. O první šestku jsme hodně stáli. Přišli jsme o ni utkáním na Dukle, což dodnes nemůžu skousnout. Ale mezi námi a Baníkem byl rozdíl je tři body. Není důvod cítit nějakou křivdu. Do tohoto zápasu mohl jít proti Ostravě tým z desátého místa, který měl třeba jen třiatřicet bodů.“

Jak se vám líbila akce před jediným gólem?

„To byla třešnička na dortu. Byla to krásná akce, fotbalová. Trošku charakterizovala naši jarní hru. Pak jsem se ale zlobil. Naši hráči si mysleli, že uděláme ještě tři čtyři další takové akce. Mohli jsme to řešit jednodušeji, chtěli jsme to dovézt až do kuchyně.“

Baník - Mladá Boleslav: Ladra se nádherně uvolnil mezi pěti hráči a vyslal jedovku na Laštůvku

Nehrozí, že se vám kádr opět rozpadne? Hostování končí stoperům Jugasovi s Hájkem, zájem je o kanonýra Komličenka.

„S majitelem jsme na toto téma teď krátce mluvili. Byla by škoda, kdyby se mužstvo nějak rozpadlo. Dva tři hráče nemáme úplně pod kontrolou. Komličenka zatím ano. Jedná se jen o ty dva stopery. Věřím, že na podzim u nás budou oba dva pokračovat. Majitel mi říkal, že jeden, tak uvidíme.“ (úsměv)

Jakou máte ambici pro Evropskou ligu?

„Nevím, jestli je úplně úlohou Liberce, Mladé Boleslavi nebo Ostravy zvyšovat koeficient. To je úkol pro Spartu, Slavii, Plzeň. Ti to dělají výborně. My potřebujeme vychovat kvalitní hráče, aby pak odešli do lepších týmů. Určitě nebudeme mít velké ambice. Jsme ve druhém předkole, takže to bude složité. Ale kdybychom udrželi tento kádr, byla by velká motivace se o to porvat.“

Kdy začínáte přípravu?

„Někteří hráči mě zkoušeli mě na dvacátého června, ale začínáme sedmnáctého. Pauza je strašně krátká. Musíme se dobře připravit. Pro nás je důležité hrát dobře v lize.“

Baník - Mladá Boleslav: Fantastickou Jánošovu pumelici skvěle vykryl Šeda Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného