Olomouc si vysnila návrat Hořavy. Ve hře jsou i dva Češi z ciziny | iSport.cz

Důvod je prostý: Hanáci potřebují zacelit díru uprostřed hřiště po Lukáši Kalvachovi, který odešel právě do Viktorie. „Osa tady je, mužstvo kvalitu má, ale je jasné, že chceme doplnit střed zálohy,“ potvrdil nový trenér Radoslav Látal, byť nikoho nejmenoval. „Je teprve začátek přestupního termínu, ale některé hráče máme vytipované a začneme je kontaktovat.“

Prioritou by měl být Hořava, jenž v Sigmě působil od svých patnácti let celkem deset roků a pak odešel za zhruba čtrnáct milionů korun do Plzně. Údajně by se chtěl technický špílmachr na Hanou po kariéře vrátit, což Olomouckým hraje do karet. Problémem však je, že rodák z vesnice Rozstání u Prostějova má na západě Čech ještě dvouletou lukrativní smlouvu.

A to je vzhledem k ekonomické situaci Sigmy zásadní překážka. „Zase se budeme snažit přivést hráče co nejlevněji, tak to tady mám už šest roků,“ přiznal sportovní manažer Ladislav Minář. I on však v minulosti dokázal na Andrův stadion dostat třeba Aidina Mahmutoviče nebo Jakuba Řezníčka. Oba hráči byli z Viktorie, vztahy mezi kluby jsou tedy dlouhodobě přátelské.

Mimochodem, člen olomouckého managementu a představenstva Minář měl podle informací Sportu funkcionářskou nabídku ze Zlína, ve kterém již v minulosti působil. Zůstává však v Sigmě, kde společně s Látalem pracuje na doplnění kádru. Kromě středního záložníka patří mezi jejich vytipované pozice i útočník a levý obránce. „Jsou to posty, které nás nejvíce pálí,“ uvedl kouč.

Kdo připadá v úvahu? Například dvojice fotbalistů, která končí svá angažmá v zahraničí: David Vaněček (28) a Milan Kerbr (29). O prvně jmenovaného hroťáka stáli Olomoučtí již před rokem, ale Vaněček dal přednost skotským Hearts. Nyní si hledá nový klub stejně jako levonohý univerzál Kerbr, jenž je po operaci zad a v kyperském Apollonu Limassol již pokračovat nebude.

Hodně záležet bude na jejich případných finančních požadavcích, neboť Hanáci se ani s miliony od Plzně za Kalvacha a od Sparty za trenéra Václava Jílka do žádných závodů pouštět nemohou.

