LIGOVÝ INSIDER: Jihlavě se nedivím, ale kluby mají z rozhodčích strach | iSport.cz

Zápasy o udržení v lize, respektive o účast v ní nakonec byly z celé nadstavby nejzajímavější. Jenže finální konfrontace Karviné s Jihlavou a Brna s Příbramí přinesla velké emoce a rozhořčení. „Je to velká škoda, prvoligové týmy by měly vyhrát i bez nějaké pomoci. Nepatří to tam, ale bohužel to je český fotbal, rozhodčí do toho vstupují,“ míní zkušený stoper. I podle něho nyní bude záležet hlavně na tom, jestli se kluby spojí ve společném postupu.

Soustředěnému tlaku na změnu poměrů ovšem škodí obavy klubů, že se jim nespokojenost vrátí a doplatí na ni. „Bojí se, aby to pro ně nebylo ještě horší. Zvlášť kluby, které jsou v tabulce dole, se obávají toho, že je rozhodčí potopí,“ ví dobře Jiránek. „Jihlavu to ale hodně naštvalo, asi nemá co ztratit.“ Zároveň hráč se zkušenostmi ze Spartaku Moskva, Regginy či Birminghamu upozorňuje na jiný problém se sudími: mnozí zkrátka na ligové tempo nestačí.

Všechny díly pořadu Ligový insider ZDE>>>

Ligový insider se věnuje i historické premiéře, tedy nadstavbě, která mužstvům prodloužila sezonu a nezřídka se setkávala s kritikou hráčů i trenérů. „Bylo v ní dost zajímavých zápasů. Šlo o první sezonu, v té další už nemusejí být takové bodové rozdíly. Chce to čas a teprve pak soudit, chce to čas,“ upozorňuje. Ohledně často zmiňované přesycenosti fotbalem a (ne)zájmu o tuzemský fotbal pak dodává: „Celkově má špatnou pověst, proti diváci vnímají jinak a moc na něj nechodí…“

Podívejte se ve VIDEU i na to, jak Martin Jiránek vzpomíná na angažmá v Příbrami, co si myslí o tom, zda jsou Češi fotbalový národ, a zda hráčům stačí dvoutýdenní dovolená před startem letní přípravy.

DEBATA SPORTU: Průvan v kabině Sparty je nereálný. Jílek působí sebevědomě

BARÁŽ: Oba prvoligisté se zachránili, Brnu ani Jihlavě návrat nevyšel