Straka o rozhovoru, ve kterém si spletl skóre. Odmítá řešit chyby sudích | iSport.cz

Do české ligy se František Straka vrátil po šesti letech. Bývalý kouč Sparty, Plzně, Slavie i národního týmu nešel přehlédnout. Ať už emotivními gesty, upřímnými hláškami nebo i úsměvnou scénkou z prvního barážového duelu s Jihlavou. Tehdy byl pevně přesvědčený, že jeho tým nevyhrál 2:1, ale remizoval 2:2. „Jó, to bylo z ofsajdu?“ reagoval Straka překvapeně. Zapadnout by ovšem nemělo ani to, že s Karvinou dokázal ve finiši základní části porazit Baník (2:0), Spartu na její půdě (3:1) nebo rozjetý Liberec (2:1). Nebýt několika chyb rozhodčích, uhrál by s Karvinou záchranu ještě před baráží.

Jak jste emotivní závěr soutěže prožíval?

„Jsem samozřejmě rád, že se liga podařila zachránit. Cíl a mise byly takové, abychom v Karviné ligu udrželi a to se nám podařilo. V tomhle směru spokojenost. Teď si musíme odpočinout a zase načerpat nové síly, poněvadž to bylo hodně hektické, hodně nervů.“

Bylo to nervóznější, než vaše předešlé záchranářské mise?

„Něco jiného je hrát baráž nebo o přímý sestup. Přece jenom, tahle pohárová matematika je dost záludná. Na druhou stranu – díky Bohu za baráž. Dostali jsme v ní druhou šanci. Kdyby nebyla, sestupujeme. Ale nedá se to srovnávat, každé utkání má svá specifika, svůj náboj. V podstatě jde jen o to, aby mise byla úspěšná. To je nejdůležitější.“

Že je baráž emotivní a velkým zápřahem na nervovou soustavu, bylo poznat už po prvním zápase v Karviné, kdy jste přehlédl konečný výsledek. Jak se vám to stalo?

(zasměje se) „Podívejte se, jsme jenom lidi, i tohle se stává. Po tom inkasovaném gólu jsem stál k situaci zády, hned jsem přemýšlel o tom, co udělat, jaký impulz mančaftu dát.