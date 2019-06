Šéf Jihlavy Vaculík: Baráž byla práce na zakázku. Jeden výkřik nic nevyřeší | iSport.cz

Tohle udělal poprvé v životě. Když po barážovém dvojzápase proti Karviné seběhl František Vaculík ze schodů a vydal se doprostřed hřiště za rozhodčími, každý zíral. To už muselo být, aby se rozvážný milovník umění nechal takto emotivně unést. Měl k tomu tisíc a jeden důvod. „O tyto zážitky nikdo nestojí. Bohužel, tohle nebyla náhoda, ale práce na zakázku,“ je dodnes přesvědčený. Co bude dál?

Rozvířili jste vzduch, cítíte to?

„Řeknu to takto. Osobně mám rád fotbal, podpoře jihlavského se věnuju sedmadvacet let. Dával jsem do něho nejen peníze z firmy, kterou jsem zakládal, ale i rodinné. Snažili jsme se vybudovat slušný regionální klub. V současné reprezentaci je nemálo hráčů, kteří prošli Jihlavou. Chtěl jsem, aby se fotbal dělal fér. Vím, že hráči, manažeři, rozhodčí dělají chyby. To je normální, jsme lidé.“

Ale…

„To, jak s námi bylo v baráži zameteno, překročilo míru únosnosti. Když s něčím takovým za mnou přišel před baráží ředitel Honza Staněk, poslal jsem ho do klidu. Nevěřil jsem, že se tohle může stát. Já jsem životní optimista. Už po prvním utkání jsem telefonoval určitým lidem a říkal jsem si, že není možné, aby se to opakovalo i ve druhém zápase. A viděli jste to… Pak už nebyla šance nic dělat. Troufnu si naplno říct,