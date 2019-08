Posily Plzně podle Pivarníka. V čem je Kalvach lepší než Hrošovský? | iSport.cz

Video k článku SESTŘIH: Plzeň - Slovácko 0:2. Senzační ztráta favorita, domácí potrápil Petržela VŠECHNA VIDEA ZDE

Plzeň se po slibném vstupu do sezony topí v problémech. Je to i tím, že noví hráči, kteří přišli v létě, zatím nenaplňují označení posila?

„Plzeň udělala dva typy hráčů. Hotové, kteří už dozráli k tomu, aby mohli být v základní sestavě. A další vzala s výhledem do budoucnosti, ti ještě nejsou připravení na to, aby tak těžké zápasy zvládali. Ale nejde jen o posily, záleží samozřejmě na tom, jak hraje zbytek. Třeba Krmenčík se vrací po zranění, všichni vidíme, že to chce ještě čas. A jsou tam další hráči, kteří nemají výkonnost, jakou by mít měli. Ti by měli táhnout Plzeň především.“

Když jste počínání Plzně na přestupovém trhu sledoval, co jste tomu říkal?

„Adam Hloušek a Lukáš Kalvach jsou hráči, kteří do mužstva patří. Hloušek přišel jako alternativa k Limberskému kvůli velkému počtu zápasů, i když by si zasloužili být v základní sestavě oba. Kalvacha sleduju už hodně dlouho, v Sigmě dozrál, a do herního projevu Plzně se hodí. Pokud jde o zbytek, tedy Herce, Janoška a Mihálika, ti můžou naskakovat, ale momentálně to ještě na základní sestavu není.“

Adam Hloušek nicméně zatím úplně nenaplňuje očekávání, ne?

„Znám ho jako takticky hodně vyspělého hráče, v defenzivě je poctivý a důsledný, dokáže zavírat prostory, chová se, jak se od obránce očekává. Ofenzivu sice podporuje a zapojuje se do ní, chodí nahoru, ale chybí mi u něj kvalita ve finální fázi. Ačkoliv je levák, centry, které od něj chodí, většinou trefí prvního hráče nebo jsou jen polovysoké. Finální či předfinální přihrávky by od něj měly být přesnější a lepší. Ale to je možná i tím, že celá Plzeň momentálně není v takové pohodě, což je pak ve finální vidět nejvíc.“