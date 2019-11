Sport Magazín odhaluje: Jak trénuje Jindřich Trpišovský? | iSport.cz

Nejdřív se Slavií vyhrál mistrovský titul, poté se s ní probojoval do čtvrtfinále Evropské ligy a teď si s červenobílými vyšlápl i na giganty v Lize mistrů. To už není náhoda, ale značka velice kvalitní práce. A tak se všichni ptají: Jak to kouč Jindřich Trpišovský dělá? Ví se, že dokáže týmu vtisknout originální tvář, že umí nabušit hráče kondičně a dobře je motivovat, ovšem podrobnosti zatím na veřejnost nepronikly. Páteční vydání Sport Magazínu tajemství trenérského mistra JT odkryje. Pomůžou k tomu očití svědkové, kteří pod českým Kloppem váleli.