Sparťan Drchal je po operaci kolene, letos si zřejmě už nezahraje | iSport.cz

Drchal si zranění přivodil 11. května v utkání druhého kola nadstavby proti Liberci. Od té doby nehrál. Českobudějovickému rodákovi operovali stejné koleno už v minulém roce. Zákrok provedl v Augsburgu stejný operatér.

"Jsem v Německu už čtrnáct dní, na víkend jsem byl doma. Ještě týden absolvuji rehabilitaci v Augsburgu, pak uvidíme, jak bude léčba postupovat dál," řekl Drchal, který v deseti utkáních uplynulého ročníku vstřelil tři branky. V anketě Ligové fotbalové asociace o objev sezony skončil třetí.

"Pro Vaška to není jednoduchá situace, ale je to bojovník a zvládne to. Bude mít odpovídající zázemí a péči, s návratem do tréninkového a pak i zápasového režimu mu každý z nás pomůže, jak jen bude moct," uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

V polovině května absolvovali operace i Dočkal s Panákem. Třicetiletého Dočkala trápila Achillova šlacha. Chybět by měl do září. O sedm let mladší Panák měl problémy s kolenem. Do hry by se mohl zapojit mezi zářím až listopadem.

