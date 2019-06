Nejsem ve Zlíně za trest, říká Csaplár. Chce aplikovat "budovatelský" styl | iSport.cz

Čtyři sta kilometrů od domova. Pro někoho dálka, kvůli které by práci nevzal. Takhle ale Josef Csaplár neuvažuje. „Utnul jsem všechno okolo a jsem tady. Tečka, už to neřeším dál. Fotbal mě furt baví a naplňuje,“ vykládal po úterním prvním tréninku ve Zlíně.

Jak se zatím cítíte na nové štaci?

„Přijde mi to podobné jako v Liberci. Přijel jsem už v pondělí, dvě hodiny jsme tady seděli. V úterý jsme udělali první trénink, bavil jsem se s hráči. Pocity mám dobré, v pohodě. Tým má nového trenéra, takže je lepší, aby ho poznal o týden déle.“

Stačí vám měsíc na přípravu?

„Záleží, jak kdy. Někdy to je málo, jindy hodně. Zlín beru jako originál. Někde skončím a to, co jsem dělal, vezmu a někomu dám. Nearchivuju to. Není to tak, že přijdu do Zlína, otevřu desky a řeknu, že to budu dělat tak, jako tehdy támhle. Nic takového. Musíme to co nejlépe ušít na tento klub. Třeba tréninkové podmínky se musí zlepšit. Ani jsem to říkat nemusel, vedení to vidí samo a chce to posunout. Ve výrobních podmínkách má celý český fotbal velikánský defi cit.“

Kde chcete posílit?

„Neřeknu vám ani hráče, ani post. Přijde mi to nemoudré vůči těm, kteří jsou tady. Určitě bych byl rád, kdyby někteří noví přišli. Jde to „step by step“. Není to tak, že přijdu, dám seznam hráčů a řeknu: Udělejte je. To je až prostředek abecedy. Nejprve se musíte domluvit, co chcete hrát, co je možné a nemožné, jací jsou tu hráči. Teprve když si stanovíte cestu nahoru, můžete se dívat po posilách. Obecně chci, aby do Zlína šli hráči, kteří sem opravdu přijít chtějí. Jako já.“

Jaký fotbal bude pod vámi Fastav předvádět?

„Chci, aby byli hráči rychlí, ambiciózní, běžecky silní, aby uměli dát gól. To není o mně, ale o našem fotbale, o fotbale Zlína.“

Máte zájem o útočníka Tomáše Poznara?

„Určitě bych ho chtěl. Zapadá mi do toho, ale to je věc jiných lidí. To je štábní kultura. Já jsem trenér, nechci se vyjadřovat ke všemu.