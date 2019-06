Hloušek v Plzni: Konkurent není jen Limberský. Slavii je zbytečné řešit | iSport.cz

Hrával jste za Slavii, která je nyní největším rivalem Plzně. Už jste přemýšlel, jaké budou vzájemné konfrontace?

„Určitě to bude něco jiného, možná zvláštního. Na zápasy se budu moc těšit.“

Mrzí vás, že se Slavia neozvala?

„Vůbec bych to neřešil. Nějaké nabídky jsem měl, jediná z Čech byla z Plzně. Udělala mi obrovskou radost a ostatní je zbytečné řešit.“

Bude těžké se dostat do základní sestavy přes Davida Limberského?

„Mými konkurenty jsou všichni spoluhráči. Neřešil bych jenom Davida a už vůbec nechci myslet na to, že on je moje jediná konkurence. To by nebylo správné. Všichni jsme na jedné lodi. O tom, kdo nastoupí, se bude rozhodovat na hřišti.“

Řešil jste s trenérem Pavlem Vrbou, zda s vámi počítá na levého obránce, nebo vás chce využít i na křídle?

„Od podpisu smlouvy jsem s trenérem nemluvil. Asi se uvidí časem, jaké budou jeho úmysly.“

Čtyřikrát jste s varšavskou Legií zažil předkolo Ligy mistrů, které Viktorii čeká v druhé polovině července. Jak zrádné je vstupovat do soutěže tak brzo?

„Moje zkušenost je následující: pokud je příprava krátká a před poháry ještě stihnete vstoupit do domácí soutěže, rozehranost vám v prvních kolech pomůže. Na druhou stranu to může být i problém, protože v rychlém sledu odehrajete hodně zápasů. To jsme zažili s Legií minulý rok. Strašně moc jsme cestovali, do toho horka a nikam jsme nepostoupili. Je to zrádná soutěž. Budou rozhodovat zkušenosti, a nejenom na hřišti.“

Evropské poháry přehledně: Na koho mohou narazit Slavia, Sparta či Plzeň?

Jak se vůbec cítíte po prvním tréninku s novými spoluhráči?

„Skoro všechny je znám. Jsem zpátky doma, v Čechách, takže jsem maximálně spokojený. Viktoria hraje každou sezonu o nejvyšší příčky, o poháry. Co víc si mohu přát.“

Už jste nechtěl po osmi letech zůstat v zahraničí?

„O návratu jsem přemýšlel už dřív, jelikož se moje smlouva chýlila ke konci. Ještě než přišla nabídka z Plzně, se nějaké možnosti rýsovaly. Jakmile mě ale oslovila Viktoria, moje myšlenky se ubíraly z devětadevadesáti procent tímto směrem.“

Plzeňští hráči měli po posledním zápase sezony dovolenou jen dva týdny. Vy jste na krátkou přípravu z Polska zvyklý, že?

„Přesně tak. Exstraklasa začíná snad jako první v Evropě, tudíž příprava je také krátká. Navíc Legia často začínala poháry už v prvním předkole Ligy mistrů. Nemám s tím problém.“

Měl jste nabídku z Ameriky, nicméně jste ji smetl ze stolu s odůvodněním, že na odchod za velkou louži máte ještě čas. Vypravíte se tam po angažmá v Plzni, s kterou máte tříletý smluvní úvazek?

„Ano, jasně jsem to řekl. Fotbal mám strašně rád, a dokud to půjde, tak chci hrát. Každopádně teď o ničem jiném nepřemýšlím. Prioritou je Plzeň. Co bude za pár let, je zbytečné řešit.“

Vše o Plzni čtěte ZDE>>>