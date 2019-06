Hejkal o posilách i Krobovi v béčku. Proč Teplice berou cizince? | iSport.cz

Jaké jsou změny v kádru?

„Honza Krob začíná v B-týmu. Jestli využije nějakou nabídku, to teď nevím. Na jeho post přišel Manel Royo ze třetí španělské ligy. Jsem rád, že se vrátil Kuba Mareš, protože potřebujeme posílit ofenzivu a třetí posilou je Jevgenij Nazarov z rezervy Krasnodaru. Může hrát na stoperu i na pozici šestky. To jsou hlavní změny. Myslím si, že ještě jednu, dvě uděláme a budou to posily z Česka. Bereme do přípravy také mladé kluky, které znám z juniorky – jedná se o Dominika Šupa, Michala Šimečka, Karla Hasila a Petra Kodeše. Dva z nich hráli pravidelně druhou ligu, uvidíme, co nám přinesou. A na testech je tu Dominik Kostka, kterého jsem si vyhlédl v divizi. Za Motorlet střílel dost branek. Jsem na něj zvědavý, jak se si povede ve vyšší soutěži.“



Může ještě někdo odejít?

„Končí Jan Hošek, Daniel Soungole, Siim Luts. Samozřejmě záleží na nabídkách. Ale je důležité si uvědomit, že Admir Ljevakovič už toho neodehraje tolik. V minulé sezoně už za mnou chodil s tím, že nemusí hrát vše. Měli jsme domluvu, že když se nebude cítit, tak ho nepostavím. Já to stejně porušil, dával jsem ho do sestavy a byla to ode mě chyba. Spíš ještě někdo přijde, než odejde.“



Opora z minulé sezony Jakub Hora zůstane?

„Měli jsme s ním dohodu, že pokud bude mít zajímavou nabídku, tak mu nebudeme bránit v odchodu. Byly náznaky od českých klubů, ale myslím si, že podmínky, které u nás má, jsou srovnatelné. Nakonec i on sám se rozhodl, že raději zůstane. Pokud by se objevil zájemce ze zahraničí, tak to už by bylo něco jiného.“



Jak jste spokojený s počínáním na přestupovém trhu?

„Po dlouhé době Teplice kupují hráče, které jsme si vytipovali. Kuba Mareš sice už má 32 let, ale je to kvalitní hráč, který měl několik nabídek od českých i polských klubů. Nebylo snadné jej sem dostat. Jinak jsme obráželi Evropu. Inspirovali jsme se příběhem Nikolaje Komličenka či pražské Dukly, která zase sázela na španělské hráče. Už v zimě jsme měli vytipovaného hráče z Tbilisi. Ještě se mi kromě Nazarova líbil jeden kluk v Krasnodaru, ale ten se začal prosazovat v A-týmu, takže z toho sešlo.“



Hráči v Česku pro Teplice nejsou?

„Jsou. Ale nejdřív nakoupí Slavia se Spartou. Co zbude, vezme Plzeň. A co nekoupí Viktorka, tak bere Ostrava, která má také dost peněz. Mně se líbil například Vít Beneš, kterého znám z Kladna. Ale šel do Olomouce, protože si tam našel manželku.“



Jan Krob začíná v béčku. Znamená to, že s ním nepočítáte, nebo se jedná o výchovné opatření?

„Obojí. Na jeho post máme zatím jen Roya, takže se Honzy zbavit nechceme. Na konci sezony proběhly pokuty, ale k tomu už bych se nechtěl vracet. Je to minulá sezona. Honza Krob začíná v béčku, a zda se vrátí do áčka, se uvidí.“



Bude potřeba zlepšit klima v kabině? Například přeřazení Jana Kroba do B-týmu se některým hráčům moc nelíbilo…

„Musíme to dát dohromady, ale kluci si také musí uvědomit, že prohrát doma 0:8 není normální. Strašně mě to ranilo. Do teď jsem se z toho nevzpamatoval. Čtyři kola před koncem ligy jsme bojovali o postup do nejlepší šestky a hráči to pojali po svém. Několikátou sezonu po sobě. To se nesmí opakovat. Nezahodím závěr sezony tím, že mi jednou strhnou 50% platu a jede se dál. Takhle to nejde! Máme tu kvalitní tým, který umí konkurovat těm nejlepším klubům. Viděli jsme, co se děje klubům, kteří nejedou celou sezonu naplno a nedostanou se do nejlepší šestky či desítky. Bohemka dlouho mluvila o tom, že jsou deset minut od pohárů a nakonec byli deset sekund od baráže. Proto potřebujeme od začátku sbírat body.“



Po sezoně jste si stěžoval na absenci lídrů. Padne tato úloha na Jakuba Mareše?

„Vůdce týmu nám dlouho chyběl. Po odchodu Štěpána Vachouška se žádný neobjevil. Měli jsme v týmu určité partičky, ale nikdo nedokázal přijít, bouchnout do stolu a říct: Takhle ne! Věřím, že nám v tomhle Kuba hodně pomůže.“



A jedna změna je i v realizačním týmu – na startu přípravy se objevil Kamil Čontofalský, který nově povede brankáře. Proč?

„Z osobních důvodů skončil Patrik Kolář. Trochu nás to zaskočilo. Nikdo jej odtud nevyhazoval. Z juniorky Slavie se nám povedlo přetáhnout Kamila a jsem za něj hodně rád.“

