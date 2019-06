3, 2, 1 START! Krmenčík už zase střílí góly, pro Plzeň je pátou posilou | iSport.cz

Štiplavý hvizd píšťalky značí konec cvičení a krátkou pauzu, během které se hráči mohou osvěžit ledovou vodou z kýble. Takovou šancí v třicetistupňovém hicu nikdo nepohrdne. „Ty vole, tobě to přes ten koberec na hlavu ani neproteče,“ glosuje Milan Petržela snahu Joela Kayamby, který se snaží si namočit své huňaté afro, které si během dovolené obarvil na blond.

Nejen z této scénky je zřejmé, že Plzeň zahájila přípravu na novou sezonu v dobrém rozmaru.

Vicemistr si s předstihem, jak je jeho dobrým zvykem, zajistil čtyři posily a za pátou může právem považovat Michaela Krmenčíka, který středeční první trénink nové sezony absolvoval bez jakýchkoli úlev. Těžké zranění levého kolena, které reprezentační útočník utrpěl loni na konci října, není na jeho pohybu vůbec znát, operovaný kloub nejistí ani obvyklý tejp.

Zato do ideální formy urostlému forvardovi ještě logicky hodně schází. Ve hře čtyři na čtyři, kdy mu kromě brankáře dělali spoluhráče mazáci David Limberský, Roman Hubník a Milan Petržela, se Krmenčík ne a ne trefit, spálil několik tutových příležitostí, až si za to sprostě nadával. Ale nakonec pár gólů přece jen dal a ve Štruncových sadech všichni věří, že bude zpět co nevidět.

Šestadvacetiletý bijec je totiž hlavní útočnou silou červenomodrých, vždyť do svého zranění stačil nastřílet sedm ligových gólů, což už nikdo z jeho spoluhráčů do konce sezony nepřekonal. A to ostatní měli k dispozici dvojnásobnou, někteří dokonce málem i trojnásobnou porci zápasů.

Marodka Viktorie se během letní pauzy vyprázdnila, zbyl na ní jen Ubong Ekpai, který se dává dohromady po operaci menisku. Včera se sice mimo tým připravovali ještě Jean-David Beauguel a Roman Procházka, ale u obou by nemělo jít o nic vážného. Francouzský útočník dostal úlevu kvůli bolesti zubů a slovenský záložník odstoupil z tréninku preventivně, aby se mu nevrátily staré zdravotní problémy.

Trenér Pavel Vrba zatím cepuje tři gólmany a dvacet hráčů do pole, mezi kterými už kmitají i novicové Adam Hloušek, Lukáš Kalvach a Ondřej Mihálik. Poslední posila – Christián Herc – se stejně jako osm dalších hráčů zapojí do přípravy později, neboť by kvůli reprezentaci či povinnostem v jiných klubech měli příliš krátkou dovolenou.

Ta v případě červenomodrých trvala pouhých čtrnáct dní, což z hlediska fyzického a mentálního zotavení z náročné sezony není moc. „Já měl dovolenou měsíc a půl, takže jsem odpočatý,“ připomněl s úsměvem Hubník. „Ale čtrnáct dní pro kluky určitě není doba na nějakou pořádnou regeneraci,“ dodal už zcela vážně.

Nový model FORTUNA:LIGY s kontroverzní nadstavbou však nezkrátil pouze letní pauzu, ale i čas na přípravu, kterou musí Plzeň zvládnout v šibeniční lhůtě pěti týdnů. A třeba Slavia se Spartou dokonce pouhých čtyř.

„Uvidíme během podzimu, zda to bude stačit, bude to jedna z nejkratších příprav, co jsem kdy měl, obvykle jsme měli minimálně dva týdny navíc. Ale proto má trenér široký kádr, aby to protočil,“ řekl k tomu pětatřicetiletý Hubník.

Změny v kádru Viktorie Plzeň PŘÍCHODY Adam Hloušek (30), obránce - Legia Varšava, volný hráč

Lukáš Kalvach (23), záložník - Olomouc, 15 500 000

Ondřej Mihálik (22), útočník - AZ Alkmaar, hostování

Christián Herc (20) záložník - Wolverhampton, hostování ODCHODY Marek Bakoš (konec kariéry – asistent trenéra)

Daniel Kolář (konec kariéry – sportovní manažer mládeže)

Lukáš Provod (zůstává v Českých Budějovicích). ŘEŠÍ SE Lukáš Pfeifer (hostoval v Táborsku)

Tomáš Poznar (hostoval ve Zlíně),

Jiří Piroch (hostoval v Pardubicích),

Jan Suchan (hostoval v Karviné).

