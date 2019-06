Trávník oficiálně posilou Sparty. Podepsal smlouvu na tři roky | iSport.cz

"Michal Trávník je technicky velmi dobře vybavený, pracovitý a týmový hráč. Má přehled ve hře a je nebezpečný ve finální třetině hřiště, kde dokáže branky připravovat i sám střílet," řekl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. "S Michalovým příchodem se výrazně zvýší konkurence ve středu zálohy," dodal.

"Jsem šťastný, že už to dopadlo a budu hrát za Spartu," prohlásil Trávník. "Tomáš Rosický na mě při jednání zanechal obrovský dojem. Těším se i na spolupráci s trenérem Václavem Jílkem, kterého znám z národního týmu do jednadvaceti let," přidal.

Trávník odstartoval kariéru ve Slovácku, kde se postupně vypracoval v oporu týmu a v roce 2015 přestoupil do Jablonce. V severočeském celku si zahrál i evropské poháry a v minulé sezoně patřil s deseti brankami a deseti přihrávkami mezi nejlepší hráče nejvyšší soutěže. Celkem v první lize nastoupil k 167 zápasům a dal 19 gólů.

S českou reprezentací do 21 let si zahrál na dvou mistrovstvích Evropy a na kontě má i pět startů za áčko. "Věřím, že Michal už je dostatečně zkušeným fotbalistou na to, aby očekávání a tlak spojený s působením ve Spartě zvládl," řekl Rosický.

Pro Spartu je Trávník čtvrtou letní posilou. Na Letnou už přišli zkušený útočník Libor Kozák z Liberce, záložník Ladislav Krejčí z Brna a norský krajní obránce Andreas Vindheim z Malmö.