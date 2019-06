Kerbr jde do Olomouce navázat na otcův odkaz: Bojuju za své jméno | iSport.cz

Proč jste zvolil Olomouc?

„Zavolal mi pan Minář (sportovní manažer Olomouce) a zeptal se mě, jestli bych měl zájem hrát za Sigmu. Řešil jsem ještě něco v zahraničí, což nakonec nedopadlo, takže to vypadá, že se do konce týdne stanu hráčem Olomouce. Čeká mě ještě zdravotní prohlídka, ale nic nenasvědčuje tomu, že by to nemělo dopadnout.“

Jak hodnotíte angažmá na Kypru?

„Dělali mě do základu, to se splnilo. Hrál jsem dva zápasy, všichni – trenér i vedení – se mnou byli spokojení, ale ve třetím zápase se mi pohnula záda. Šel jsem na magnetickou rezonanci, kde se zjistila vyhřezlá plotýnka. Bylo to už v takovém stádiu, že mi řekli, ať jdu radši na operaci.“

Tu jste absolvoval bez problémů.

„Ano, dokonce jsem se už pomalu vracel. Ale už minulý rok Apollon v posledním kole přišel o titul, to samé se stalo s pohárem, takže majitel se teď naštval, trenér dostal nůž na krk a muselo odejít osm hráčů. Já byl mezi nimi, což chápu, protože jsem kvůli zranění týmu moc nepomohl. Trenér musel překopat kádr, těch méně vytěžovaných se zbavil, ale neberu to špatně.“

Zrovna jsem chtěl říct, že z vás nevyzařuje nějaký negativismus...

„Vůbec, protože se to dá pochopit. Nebyl jsem z toho ani překvapený, protože na Kypru je tohle prý normální. (usmívá se) Slyšel jsem už od více hráčů, že se tam sice podepíše smlouva, ale po půl roce se musíte pakovat. To je prostě fotbal, beru to pozitivně. Pro mě to byla velká zkušenost, pro rodinu dovolená. Poznal jsem novou kabinu, nabral zkušenosti a určitě z toho budu jen těžit.“

Což si od vás Sigma slibuje. Trenér Radoslav Látal přiznal, že je spokojený, protože jste patřil k vytipovaným hráčům. Vnímáte to?

„Jsem rád, že jsem našel angažmá. O to víc, že je to Sigma. Už jen kvůli tomu, že tady hrával táta a já tady vyrůstal. Vždyť já jsem tady v Řepčíně bydlel, do Hejčína jsem chodil do školy. Půlku svého dětství jsem prožil v Olomouci a táta tady pořád žije. Když jsem sem jezdil, vždycky jsem to bral tak, že se vracím napůl domů, takže angažmá v Sigmě mě strašně těší.“

Kouč Látal s vaším otcem hrával, nelámal vás přes něj?

„S tátou jsem to řešil, říkal, že by byl rád, kdybych šel sem. Ale jestli se on bavil s trenérem, mi neřekl. Je možné, že si mezi sebou něco špitali a nechtěli mi to říct. (směje se) Znají se, hráli spolu v nejlepší éře pod Karlem Brücknerem, takže kamarádi jsou. To však na mé situaci nic nemění, protože táta je na mě hodně přísný a trenér bude taky. Samozřejmě bych chtěl navázat na tátovy úspěchy, ale já jsem Milan Kerbr mladší a chci bojovat hlavně za svoje jméno.“

Řekly vám něco úvodní dvě tréninkové jednotky o kvalitě týmu?

„To jsem věděl už dřív, že je tady kvalitní kádr. Když jsme proti Sigmě hráli, vždycky bylo těžké je nahánět, protože umí dobře držet balon. Je to strašně fotbalové mužstvo, které to má zažité. Kluci jsou dlouho pospolu, před půlrokem to doplnili Benešem, který zvedl defenzivu. Podle mě je tady kádr, který by měl bojovat minimálně o první šestku.“

Vy byste k tomu měl přispět jako levý bek, který se z vás definitivně stal. Nebo jste se snad bavili o jiné pozici?

„Došel jsem jako levý bek, ale kam mě trenér napasuje, to nevím. Můžu hrát celou levou stranu. Když jsme hráli 3-5-2, zvládl jsem i halfbeka, nedělá mi to problém.“