Šéf LFA Svoboda: Výsledek na hřišti musí platit. Změní se nadstavba? | iSport.cz

Nastanou nějaké novinky v nadstavbové části? Například co se týče pořadí zápasů, aby první s druhým týmem hrály proti sobě později?

„Nadstavbu jsme takto detailním způsobem ještě neřešili. Nevylučuji, ale ani nepředjímám, že k určité úpravě může dojít. Stát se to může, ale tato rozhodnutí jsme ještě neudělali.“

Není nadstavba nevýhodná pro týmy hrající na jaře evropské poháry? Přeci jen hrají v krátkém časovém úseku s těmi nejtěžšími soupeři v lize i v Evropě.

„V závěru soutěže jsme měli jen jednoho pohárového zástupce. Za 15 let hrály české týmy čtvrtfinále evropských pohárů dvakrát. Kdyby se z toho stala tradice a měli jsme zástupce v Evropě každý rok takto daleko, tak se o určitých změnách můžeme bavit."

Jaký byl ohlas na nadstavbu mezi kluby? Některé nebyly moc nadšené…

„Co se týče ohlasu jako takového, tak ten kdo bude před nadstavbou první, tak může jenom ztratit, kdo bude na poslední pohárové příčce, může jen ztratit, kdo bude 14. v lize, může jen ztratit – to může do uvažování a hodnocení klubů dost zasáhnout. Negativně se k nadstavbě stavěla jen Slavia, což je všeobecně známo, protože měla daleko větší počet zápasů. První ligu hraje ale 16 týmů a drtivá většina z nich nadbytkem soutěžních zápasů netrpěla.“

Trenéři z top šestky říkali po sezoně, že kdyby si mohli vybrat, tak že ji nechtějí, co vy na to?

„Je to jednoduché. Místo 30 kol musejí trénovat 35. Mají o měsíc více stresu. Bavme se ale o faktech. Vezmeme-li top 20 evropských ligových soutěží, tak jen v Řecku a Rusku se hrálo na 30 kol. Všude jinde to bylo 32 a více. Od nové sezony i Řecko bude mít více zápasů, takže kdybychom neměli nadstavbu, tak by vlastně jen česká a ruská liga měly 30 kol. Takto jsme uprostřed té škály.“

Pokud čtvrtý tým neporazí desátý...

Není špatně to, že mohla nastat situace, že by čtvrtý tým hrál s desátým o účast v evropských pohárech?

„Čtvrtý tým by měl desátý tým porazit, navíc doma.“

Ale jde jen o jeden zápas a může se stát, že bude ten čtvrtý mít zrovna zraněné a vykartované hráče.

„Je to o sportovní výkonnosti. Pokud čtvrtý tým není schopný porazit desátý tým… Podívejte se, naším cílem je vyslat do Evropy a předkol ty nejsilnější a nejkvalitnější týmy. Naší ambicí je, ne aby tam jely na výlet, ale aby jely uhrát další předkola, potažmo základní skupiny. A pokud čtvrtý tým není schopný doma desátý tým porazit, tak ne, že by si to nezasloužil, ale musí výkonnost opakovaně potvrzovat.“

Ale jde jen o jeden zápas. A když se vám před ním rozpadne kostra týmu?

„Na to mohu říct, že si před tím ten tým mohl vybojovat třetí místo, ne čtvrté. Mohl se tomu lehce vyhnout. Absolutní spravedlnost neexistuje. Chápu, že ten, komu se to stalo, nemusí být spokojen. Nadstavba je stresující záležitost, ale pokud má tým ambice hrát evropské poháry, tak musí být schopen to potvrzovat i v domácí soutěži.“

Nezamýšleli jste se nad rolí šestého týmu ligy, který prakticky skončí, aniž by mohl dál bojovat o Evropu? Týmy pak spekulovaly, zda není lepší skončit na sedmém místě.

„Mužstva spekulovala jen do doby, než poznala, jak náročné to je. Konkrétně jak těžké to měla Mladá Boleslav. Samozřejmě jí to usnadnilo to, co se stalo v Teplicích (výhra 8:0), ale pak musela vyhrát další dvojzápas se Zlínem, který těžce otáčela, a následně musela vyhrát na hřišti Baníku Ostrava, kde venkovní zápasy řadím k nejsložitějším v lize. Ta cesta určitě nebyla procházkou růžovým sadem a sedmé místo nějaká výhoda není.“

Máte nějaký feedback, jakou změnu přinesla nadstavba, co se týče atraktivity u diváků?

„Je ještě brzy na to dělat nějaké větší výzkumy. Feedback máme ale jednoduchý, na nadstavbu přišlo 220 tisíc diváků. To je zásadní feedback. K tomu navíc TV přenosy, které měly velmi zajímavou sledovanost. To byly věci, kvůli kterým jsme to dělali. Víc diváků na stadionech, sledovanost TV přenosů, což znamená i větší prezentaci našich partnerů. Zapomínáme také na jednu věc, kterou nadstavba přinesla. V minulosti ve 27. až 30. kole kolikrát většina týmů už o nic nehrála a spekulovalo se o tom, jakou sestavu týmy nasadí, jestli „béčko, céčko“. Teď takový zápas nebyl ani jeden, že by někdo spekuloval. Hrálo se až do posledního, 30. kola. Nejlepším příkladem jsou Bohemians, kteří byli dvacet minut před koncem 30. kola ve skupině o Evropu, ale za tři týdny to bylo tak, že byli deset sekund od toho, aby hráli baráž. Právě na skupině o záchranu bylo nejlépe vidět, co baráž může přinést. Samozřejmě bychom všichni chtěli, aby takto atraktivní byla skupina o titul, ale nikde není psáno, že to tak za rok nebude.“

Není trochu nešťastné to, že nadstavba koliduje termínově se zápasy MS v ledním hokeji?

„Souhlasím s tím, že to je nešťastné. Letošní MS v hokeji bylo ale umocněno tím, že bylo na Slovensku. Kdyby to bylo třeba v Litvě, nebo někde jinde, tak by to asi bylo taky jiné. Musíte odehrát X zápasů, stejné je to i na onom MS v hokeji. Nemohu říct, že bychom se na to vykašlali, ale lépe jsme to zkoordinovat nedokázali. Velké zápasy jsme nechtěli hrát proti zápasům českého týmu.“

Výsledek na hřišti musí platit

Vystoupili na grémiu vzhledem k událostem z baráže zástupci Jihlavy?

„Ano, zástupci Jihlavy na grémiu vystoupili. Bylo to interní zasedání, a proto bych to nechtěl více komentovat. Vzešly z toho nějaké náměty, kterými se budeme dále zabývat.“

Jihlava navrhovala opakování baráže. Jaký je na to váš názor?

„To si neumím představit a neznám případ, kde by se něco takového stalo. Jedna ze základních věcí, která platí, je, že chyby rozhodčích patří k fotbalu. Můžeme spekulovat o tom, proč se spletli zrovna tady, takovým způsobem. Nemůžete to ale udělat jinak, protože musí platit výsledek na hřišti. Jak byste to chtěl jinak udělat, to nedohrajete soutěžní ročník nikdy. Nevím, jak by byl nastavený parametr toho, kdy by se utkání hrálo znovu. Nevím, jak to udělat.“

A existuje vůbec varianta, že by se zápas opakoval? Co když by třeba nezávislý expert řekl, že to bylo jasně tendenčně vedené?

„Ani to by nestačilo. Musela by to být policie, potažmo soud. A teď si vezměte, za jak dlouho by došlo k pravomocnému rozhodnutí. To opravdu nejde.“

Je možné, aby si LFA vyžádala na toto téma nezávislou expertízu například od bývalých rozhodčích a na základě toho pak nechala zápas opakovat? Nebo pokud se nám čeští rozhodčí nebudou pozdávat, angažovala zahraniční sudí?

„LFA si může zažádat o jakoukoliv expertízu, od kohokoliv chce. V tom jí nikdo nemůže zabránit, ale otázka je, co to přinese. Co se týče zahraničních sudích, tak ti už u nás v lize působili, takže to je věc, která možná je. Je to jenom otázka na Komisi rozhodčích, jak se toho dá využít. My sami to ale iniciovat nemůžeme.“

Komisi rozhodčích nemůžeme ovlivňovat

Přišla na grémiu na přetřes i otázka Komise rozhodčích?

„Samozřejmě otázka Komise rozhodčích byla v programu grémia. Bohužel pan Chovanec se ze zdravotních důvodů omluvil a bylo to vlastně tak trochu o nich – bez nich. Otázku jsme nějakým způsobem vydiskutovali, ale výkony rozhodčích jsou v kompetenci Komise rozhodčích a ta se zodpovídá Výkonnému výboru. LFA nemá žádnou oficiální možnost, jak do fungování Komise rozhodčích mluvit. S výjimkou toho, že může uplatňovat po skončení zápasů protesty na výkon rozhodčích. Jinou možnost nemáme.“

Nedebatovali jste například i o svém zástupci v Komisi rozhodčích?

„O něm jsme se tam bavili. Nechtěl bych to ale nějakým způsobem prezentovat, protože šlo o interní jednání. Vzešly ale určité náměty, takže to nyní podle toho budu dál řešit.“

Chystáte nějaké novinky, co se týče VAR?

„Od podzimu bude video vždy na čtyřech zápasech kola. Dochází k rozšíření o další zápas a jeho nasazení kopíruje televizní přenosy. Pracujeme dále na tom, jak od jarní části sezony toto ještě více rozšířit.“

Kdy bude jasné televizní schéma?

„Okamžitě po losovacím aktivu se rozlosovaná soutěž dala k dispozici broadcasterům a začal standardní proces výběru TV utkání. Na začátku sezony hrají nejlepší české kluby předkola evropských pohárů, což má samozřejmě také dopad na začátky jejich ligových zápasů. Například už víme, kdy hrají Plzeň, Jablonec a Mladá Boleslav a proměnných bude přibývat. Začátek soutěže je v tomto ohledu složitější. Na jednu stranu se snažíme vytvořit podmínky pro to, aby evropští zástupci měli co nejoptimálnější podmínky v lize z hlediska sportovní přípravy. Na druhou stranu máme dané i smluvní závazky vůči partnerům.“

Netlačila liga na to, aby se zbavila pondělních termínu?

„Tady narážíme na určité omezení v rámci termínové listiny a zájmů broadcasterů. Ligu odehrát jen v sobotu a neděli nejsme schopní zvládnout. Pondělky jsou důležité i z hlediska regenerace týmu. Někdo může hrát ve čtvrtek Evropskou ligu například v Kazachstánu, když to přeženu, a tam jsou pak určité lhůty na regeneraci hráčů. Z tohoto hlediska často docházelo k výjimkám na základě individuálních žádostí klubů. Proto jsou čtyři hrací dny. Pak už se řeší otázka, zda je lepší pátek nebo pondělí. Nemyslím si, že je pondělní čas pro lidi až tak negativní. Navíc pondělní dohrávky, či páteční předehrávky jsou běžné všude.“