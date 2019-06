Zaujal Baník, Ba Loua ale zůstává v Karviné. Kouč je výborný, chválí Straku | iSport.cz

„Můžeme s radostí oznámit, že jsme na Adriela uplatnili opci a domluvili se s jeho klubem,“ potvrdil Lubomír Vlk, sportovní ředitel MFK Karviná. „Nyní už patří nám, z čehož máme radost. Věříme, že nám pomůže v nové sezóně, momentálně se musí dát zdravotně do pořádku.“

Ba Loua má po dramatické sezoně, ve které za Karvinou odehrál 27 zápasů (2 góly + 6 asistencí), problémy s třísly. „Je škoda, že s námi nepůjde hned do přípravy, musíme ho dát nejdříve do kupy, aby mohl hrát. Je to rozdílový hráč, dobrý,“ informoval trenér František Straka.

Právě spolupráci se zkušeným trenérem Strakou si Ba Loua pochvaloval. „Jsem tady šťastný, máme výborného trenéra, který nás umí namotivovat a hodně nám pomohl, když přišel,“ říkal Ba Loua pro klubový web. „Děkuji také všem fanouškům za podporu, kterou mi vyjadřují na stadionu i na sociálních sítích.“

S klubem už se do přípravy vrhnul i slovenský univerzál Marek Janečka (36), který se vrátil z Trnavy. Spartaku po zimním odchodu pomohl k udržení ve slovenské lize a k zisku slovenského poháru. Teď je bývalý kapitán Karviné zpátky, dohodl se na ročním kontraktu.

„Marek je hráč, který do Karviné patří, na hřišti odevzdá pokaždé všechno a hrál tu poměrně dlouho,“ potěšilo trenéra Straku. „Navíc je vůdčí typ a jeho styl je založený na bojovnosti a zodpovědnosti. Hodně si od něj slibuji.“

Na Slovensko by naopak mohl zamířit útočník Eric Ramírez. Dunajská Streda za něho nabízí až 350 tisíc eur. Do Karviné pro změnu podle informací Sportu míří záložník Marek Hanousek (27) z Dukly Praha.