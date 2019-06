Slavia a Stanciu?! Známe detaily. Došlo ke kontaktu, objevily se překážky | iSport.cz

Zprvu se to zdálo jako šílenost, úplná fantasmagorie. Že by Nicolae Stanciu, ještě donedávna hlavní tvář Sparty, oklikou přes saúdskoarabské Al Ahlí zamířil do konkurenční Slavie? Nesmysl, chtělo by se říct na první dobrou... Ale pozor! Tahle teze stojí na reálných základech. Podle důvěrných zdrojů deníku Sport se sešívaní opravdu pokusili rumunskou hvězdu do svých řad získat. Na první pokus ovšem neuspěli. Co bude dál a jaké jsou okolnosti zájmu o šestadvacetiletého fotbalistu?