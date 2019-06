Hora dál touží po Jablonci: Když Teplice řeknou ne, bude mě to mrzet | iSport.cz

V sobotu normálně nastoupil za Teplice na turnaji v Benátkách nad Jizerou. Bude Jakub Hora žlutomodrý dres severočeského klubu oblékat i nadále? Pokud by záleželo jen na něm, tak ne. Záložník nic neskrývá a upřímně přiznává, že by chtěl přestoupit do Jablonce, jehož nabídku Teplice odmítají.

Teplice vás odmítly prodat do Jablonce. Přestup definitivně padl?

„Myslím, že definitivně ještě ne. Bude se to řešit a uvidíme, jak všechno dopadne. Moje přání vedení klubu i trenéři znají. Netajím, že bych měl chuť do Jablonce přestoupit a bojovat tam.“

Jak se na váš postoj dívají trenéři a vedení klubu?

„Chápu trenéry, že se jim to nelíbí, s tím opravdu nemám problém. Myslím, že spolu mluvíme na rovinu. Měl jsem slíbeno, že když někdo po sezoně nabídne adekvátní částku, budu moci odejít. Myslím, že Jablonec ji teď dal. Doufám, že se to ke spokojenosti všech vyřeší.“

Ovlivňuje vás tato situace v přípravě?

„To ne, tréninky musíte absolvovat naplno. Kdybych v nich něco ošidil, okradu akorát sám sebe. A kdybych v zápase něco vypustil, může se mi ještě něco stát. Takže takhle určitě ne. Ale mimo tréninky se o tom bavím s klukama, s vedením. Všichni vědí, jak jsem teď nastavený.“

Máte určený čas, kdy byste chtěl mít definitivně jasno?

„Čím dřív se to vyřeší, tím líp. Mohl bych přijít do nového mančaftu ještě v přípravě a mohl bych se tam ukázat a bojovat o místo. Když člověk přijde po přípravě nebo už v průběhu sezony, pro hráče je to špatně. Ale neřekli jsme si, do kdy by se vše mělo vyřešit.“

Velkou motivací pro vás asi je, že Jablonec startuje v předkole Evropské ligy, že?

„Jo, samozřejmě. To je pro mě takový hlavní motor. Evropská liga, i když jsou to předkola, je pro hráče bonus. Takhle to beru. Navíc víme, jaký Jablonec je, hraje do pátého místa, v tom by to pro mě byl posun. Navíc trenér Rada mě vedl už v Teplicích. Znám jeho i spoustu hráčů. V Teplicích jsem čtyři a půl roku, i změna v hlavě by byla dobrá.“

Je Jablonec jedinou variantou, kam byste mohl přestoupit, nebo řešíte i zahraniční nabídky?

„Co vím, zahraničí ve hře není. Ale chtěl bych to už mít vyřešené. Pokud Teplice řeknou ne, nic s tím neudělám a bude mě to hodně mrzet.“

Přesto jste na tuto variantu připravený?

„Jsem v Teplicích, mám tu platnou smlouvu. Musím se momentálně soustředit na své výkony v jejich dresu. Až začne liga, budu stoprocentně připravený. V tom problém není.“

Očima Stanislava Hejkala, trenéra Teplic „Vnímám to tak, že vedení se s Jabloncem zatím nedohodlo. A já za Horu po sportovní stránce zatím nemám náhradu. Odešlo by mi jedenáct branek z uplynulé sezony, což bych nenahradil. Proto doufám, že Hora zůstane. Můžeme ho přesvědčovat, jak chceme, ale Jablonec mu asi nabídl lepší podmínky. Já s Kubou mluvím, myslím, že spolu máme velmi dobrý vztah. Chci ho přesvědčit, aby zůstal, aby pomohl Teplicím. Láká ho hrát o poháry a já mu říkám, že si poháry třeba jednou zahraje s Teplicemi.“

Vše o Teplicích čtěte zde>>>