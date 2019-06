Greššák dal Sigmě přednost před Karvinou: Roli hrál trenér Látal | iSport.cz

Prý o vás měla velký zájem například Karviná, proč jste zvolil Olomouc?

„Roli hrál trenér Látal, který mě vedl v Trnavě. Měl o mě zájem a známe se, což je pro hráče podstatné. Nechtěl jsem už déle čekat, česká liga je dobrá a Olomouc zajímavý klub, který má ambice. Všechno do sebe zapadlo. Slyšel jsem, že česká liga je techničtější než polská, těším se i na stadiony, travnaté plochy jsou tady kvalitní. Se slovenskou bych to radši neporovnával. Jsou tam sice dobrá mužstva, ale česká soutěž je asi ve všem kvalitnější.“

Angažmá v polském Zaglebie Sosnowiec, se kterým jste na jaře spadl z Ekstraklasy, nebylo podle představ?

„Šli jsme tam v zimě, kdy měli dvanáct bodů, abychom to zachránili. Tak jsme měli i nastavené smlouvy, že když se spadne, budeme volní. Mohli jsme se sice dohodnout na pokračování, ale to se nestalo. Bydlel jsem v Katovicích, zájem o fotbal tam byl velký, z tohoto pohledu to bylo super. Škoda, že to nevyšlo, ale všechno zlé je k něčemu dobré. A asi to tak mělo být.“

Čím si vás tedy získal kouč Radoslav Látal?

„Umí být tichý i přísný. Přesně ví, kdy zvýšit hlas, vyzařuje z něj autorita. Tak by to podle mě mělo být, on je náš nadřízený.“

V Trnavě vám to loni na podzim evidentně fungovalo...

(přikyvuje) „Když slyším znělku Evropské ligy, vždycky si na to vzpomenu. Začalo to předkoly a končilo to sedmi body v základní skupině. Pro nás to byl sen. My, malý klub ze střední Evropy, jsme dosáhli něčeho obrovského. Základem byla dobrá kabina, to trenér umí. Pak to doplnil nějakými svými vyhlédnutými hráči a celkově jsme si sedli. A samozřejmě nezapomínejme na tvrdou práci. Příprava byla tvrdá, je to stejné jako teď. Pan Látal to tak má, běhy musí být, abychom byli v soutěži připraveni.“

A abyste byl připraven i vy osobně, že? Hru máte založenu na bojovnosti a tvrdosti.

„Nikdy jsem s tím neměl problém, jsem takový typ. Ale přesně, jak říkáte – právě proto potřebuju mít za sebou dobrou přípravu, abych měl z čeho čerpat.“

Typologicky tedy Sigma získává odlišného defenzivního záložníka, než jakým byl Lukáš Kalvach. Znal jste svého předchůdce?

„Nesledoval jsem ho, ale když mi to řekli, hned jsme si ho očekoval. Oproti mně má výhodu, že je strašně mladý a už tak šikovný. (směje se) Má vše před sebou. Vlastně jsem neznal nejen Kalvacha, ale žádného hráče. Díval jsem se, že tu byli Chvátal s Lalkovičem, tak jsem se těšil, že tady nebudu sám Slovák, ale pak jsem si přečetl, že odcházejí. (úsměv) Nicméně kariéru jsem začínal na stoperovi, hrál jsem tam i předkola Evropské ligy, takže můžu nastoupit i tam. Žádný problém.“

Jak na vás zapůsobili ostatní?

„Kluci jsou v pohodě, hned mě vzali k sobě do party, takže nejsem nijak odstrčený. Teď už je třeba jen se sehrát na hřišti, abychom dosáhli nějakého pěkného výsledku. Třeba něčeho podobného jako v Trnavě, to by bylo super. Může se to povést, pamatuju si, že když jsme proti Olomouci hrávali v přípravě, téměř pokaždé jsme prohráli. Její hráči ukazovali technickou vyspělost, drželi míč, měli perfektní presink. S tím jsme měli problém. Kvalita je tady velká.“