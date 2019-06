Konec telenovely. Reiter posílil Baník, jak by mohla vypadat sestava? | iSport.cz

V lednu to celé začalo, v úterý skončilo. Pětiměsíční přestupová sága okolo Rudolfa Reitera nakonec dospěla k jeho transferu do Ostravy. V zimním přestupovém okně to přitom nevypadalo, že Baník s Bohemians najde shodu.

„Je velice nepravděpodobné, že by Ruda odešel. To by se museli řádně pochlapit. Opravdu řádně. Na to prostě Baník nemá peníze, aby ho z Bohemky vykoupil,“ komentoval tehdy Martin Hašek, trenér pražského celku.

V rozhovoru pro deník Sport na toto vyjádření následně s úsměvem reagoval i ostravský boss Václav Brabec: „Jsem velký ješita, takže v prvním momentu mě naštval, ale po chvíli jsem si uvědomil, že jde o škádlení. Reiter je prodejný. Je to jen otázka ceny a nějaké strategie jednání.“

Čas dal majiteli Baníku za pravdu, navíc jej Reiter stál zhruba o 93 milionů korun méně, než si kouč „klokanů“ představoval. „Zájemcům vzkazuju: jestli chcete Rudu, za sto milionů je volný,“ pokračoval Hašek v hecujících glosách i v dubnu po skvělém výkonu pravého záložníka v Teplicích.

Realita? Bohemians by nakonec měli vyinkasovat částku okolo sedmi milionů.

Baník tak po Milanu Lalkovičovi a Tomáši Smolovi získal již třetí letní posilu. Zdá se, že ofenzivu má vyřešenou. Dokonce až moc, protože s Reiterem do kádru přibyl další krajní záložník, kterých je v kádru trenéra Bohumila Páníka aktuálně přebytek.

Považujeme-li stejně jako realizační tým Martina Filla definitivně za pravého beka, na kraj středové řady je dále použitelný již zmíněný Lalkovič, Daniel Holzer, Denis Granečný či Carlos de Azevedo. To znamená pět borců na dvě volná místa, totožná situace panuje rovněž u pěti útočníků.

Vytvoření dostatečné konkurence se tedy vedení slezského klubu povedlo, sportovní ředitel Marek Jankulovski to bral jako prioritu již v zimě. „Sami dobře víme, že aby byl kádr kvalitní, potřebujeme mít zdvojené posty,“ řekl na soustředění v Turecku, kde se zástupci Bohemians o Reiterovi osobně jednal. „Na jaro nepřijde, protože je to jejich klíčový hráč a čeká je boj o záchranu. Nezastírám však, že Baník o něj stále zájem má,“ dodal Jankulovski a dal tak fanouškům naději, že se transfer jednou uskuteční. Po necelém půlroce opravdu klapl.

Ostravským včerejším příjezdem do Wenigzellu začal tvrdý boj o místa v základní sestavě, trojice gólmanů a 23 hráčů má čtyři zápasy na to, aby kouče přesvědčili. Baník měl původně ve Štýrsku sehrát tři utkání, na poslední chvíli však domluvil navíc ještě sobotní duel s ruskou Samarou, takže se dá očekávat, že se na pěkně připravených rakouských trávnících představí kompletní kádr.

Napoprvé se Slezané střetnou zítra odpoledne v Sonnhofenu s MOL Vidi FC, druhým týmem uplynulé sezony maďarské ligy. Možná už s čerstvou posilou či kapitánem Milanem Barošem.