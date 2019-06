Páník po remíze Baníku: Baroš je pořád tank. S Reiterem bude náš tým jiný | iSport.cz

Co vám zápas s účastníkem předkola Evropské ligy ukázal?

„Chtěli jsme některé hráče vidět hrát celých devadesát minut v tomto tropickém vedru. Přestože toho měli plné zuby, vystupňovali jsme tlak, dokázali vyrovnat a měli i víc příležitostí než soupeř. Takže já jsem maximálně spokojený.“

I s některými individualitami?

„Procházka výborně četl hru, držel obranu a dirigoval ji. Líbil se mi ve středu Hrubý i Kaloč, ale celý tým fyzicky pracoval, což bylo cílem utkání. Byly tam i dobré fotbalové momenty.“

Robert Hrubý byl ústřední postavou duelu. Nejdřív chyba před inkasovaným gólem, pak naopak krásně vyrovnal a ještě mohl v závěru rozhodnout z přímáku.

„Robert odvedl obrovské penzum práce, kondičák mi hned hlásil, že měl vysokou hodnotu odběhaných kilometrů. Trefený gól byl pro něj zasloužená odměna. I v Bratislavě to měl takhle nalité na levou, ale tam to ještě zbytečně někde prostrkával. Teď se mu to povedlo.“

V jakém stavu dorazil z dovolené Milan Baroš?

„Konzultoval jsem s ním jeho stav, říkal, že je zdravotně i kondičně v pořádku. Dame (Diop) taky přijel později, takže si rozložili zátěž. Bary se rozjížděl jak lokomotiva, v závěru nabral švunk a byl velice nepříjemný.“

Pořád má kvalitu, že? Byl u všeho nebezpečného v závěru.

„Přesně tak, je to tank, který jde po balonu. Umí vyhodnotit, jestli zahrát míč hned nebo si jej ještě přidržet, což je obrovsky důležité.“

Novou posilu Rudolfa Reitera zabudujete postupně?

„Reiter byl dva dny na cestách, pak měl nějaké testy. Ale věřím, že je z Bohemky dobře připravený, protože úvodní týden s nimi absolvoval. S ním bude v sobotu proti ruské Samaře naše mužstvo jiné, bude mít rychlé boky a dáme tam dva hrotové hráče, kteří jsou na sebe zvyklí. Těším se na to.“