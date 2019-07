Kozák o bojovnosti i cestě do Sparty: Když vás chce Rosický, má to váhu | iSport.cz

Na jaře si poprvé zahrál českou nejvyšší soutěž. V devětadvaceti letech. Po návratu do Liberce Libor Kozák pookřál, dokázal vydržet zdravý a celkem nasázel sedm branek. I proto přilétlo laso ze Sparty, po kterém reprezentační útočník bez váhání sáhl. V rudém dresu bude mít na starost nejen střílení branek, svým způsobem hry by ale měl u soupeřů budit i mnohem větší respekt.

V zimě jste se po mnoha letech vrátil domů. Jak tohle rozhodnutí s odstupem hodnotíte?

„Jako dobrý krok. Byl jsem na srazu reprezentace, podepsal jsem smlouvu ve Spartě. Určitě jsem s tím restartem spokojený, návrat do Liberce beru jako správnou volbu.“

Byly ve vás nějaké pochyby, zda je to správný krok?

„Ani ne. Vnitřně jsem cítil, že mě to táhne domů. Byl jsem rozhodnutý rychle, v té době by mi to nikdo nerozmluvil. Byl jsem si jistý, že chci zpátky do Čech.“

Překvapilo vás, jak rychle jste se dostal do špičkového tuzemského klubu?

„Já jsem o tom takhle nepřemýšlel. Šel jsem do Čech s tím, že chci hrát fotbal. Víc jsem toho neřešil, nepřipouštěl jsem si nějaký tlak. Chtěl jsem být zdravý, hrát a mít zátěž. Takhle jsem to bral. Mám velkou radost z toho, kam jsem se dostal. Ale moje cesta pořád pokračuje.“

Zaskočila vás něčím česká liga?

„Ani bych neřekl. Spíš jsem byl příjemně překvapený intenzitou a běhavostí, maká se tu. I menší týmy jsou nepříjemné, je to hodně vyrovnané. Kamkoli člověk vyjede, narazí na dobrou obranu, není jednoduché se prosadit.“

Pojďme ke Spartě. Nabídek jste měl víc, proč jste se rozhodl právě pro letenský klub?

„Sparta byla v jednání nejkonkrétnější, viděl jsem z její strany největší zájem.