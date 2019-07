Poznar se z Plzně vrací do Zlína, v klubu podepsal tříletou smlouvu | iSport.cz

Poznar přestoupil do Plzně před třemi lety právě ze Zlína, ale v západočeském celku se neprosadil a vstřelil jedinou soutěžní branku ve 24 zápasech. Sezonu 2017/18 vytáhlý útočník strávil na hostování v Ostravě a na uplynulý ročník si ho vypůjčil Zlín, kde byl s osmi ligovými góly nejlepším střelcem mužstva.

"Už před koncem sezony jsem vedení slíbil, že pokud mi nedá Plzeň ještě šanci a nebo by přišla zajímavá nabídka ze zahraničí, tak se domluvíme. A je tomu tak, dnes podepisuji novou smlouvu tady," uvedl Poznar.

"Přiznám se, že ta nabídka, která by byla podle představ, nepřišla a do některých destinací jsem se nehrnul, i když finančně to bylo třeba krásné. Peníze ale nejsou jednoduše všechno a navíc Zlín mi dal štědrou nabídku," dodal zlínský odchovanec, jenž v české nejvyšší soutěži celkem odehrál 100 utkání s bilancí 20 gólů a devět asistencí.

Zlín - Mladá Boleslav: Špičkový centr Podia trkl Poznar a Ševci zvyšují své vedení, 3:1

