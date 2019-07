Rada volá SOS! Máme jediného zdravého stopera, musíme to řešit | iSport.cz

„Dostali jsme tvrdou lekci, je to vysoká prohra,“ uznal trenér Petr Rada. „Výsledek samozřejmě mrzí, ale ještě horší je, že se nám znova zranil Kubista, u kterého to vypadá na křížový vaz. Takže jsme tu zůstali s jedním stoperem, což budeme muset řešit nějakou posilou.“

Vojtěch Kubista utrpěl zranění v jednom ze soubojů v prvním poločase, a i když ještě na hřišti chvíli zůstal, nakonec musel z utkání odstoupit. Zápas za něj ve středu obrany dohrál záložník Jakub Považanec.

Jablonec, který v létě uvolnil Davida Hovorku do Slavie a Davida Lischku do Sparty, má momentálně k dispozici jediného zdravého stopera – Tomáše Břečku. Od zimy je v rekonvalescenci David Štěpánek a se svalovými problémy se potýká i Jakub Jugas, který přišel na hostování ze Slavie. S týmem už není, vrátil se kvůli vyšetření předčasně do České republiky.

„Je to určitě problém. Navíc je to o to horší, že na to máme krátkou dobu, když přijde někdo týden před ligou. Budu hned volat prezidentovi, stopera prostě potřebujeme,“ dodal Rada.