Jablonecká mafie ve Spartě! L+T+H o Radovi, holkách i zvykání si na Prahu | iSport.cz

Neberou si servítky, jdou do sebe. Jednou je na pranýři David Lischka, o chvíli později už se terčem narážek stává Michal Trávník. Na sparťanském triu s jabloneckou minulostí je náramně vidět, jak moc si rozumí. Jak jim to ladí. Právě oni by se v nadcházejících letech měli stát nedílnou částí hráčského jádra Sparty, která osnuje návrat na tuzemskou špičku.

Davide, nedávno jste v jednom z videí pro klubový web s Matějem zatloukali hřebíky do pařezu. Ujednotili jste se, komu to šlo lépe?

Lischka: „Myslím, že jsme to všichni viděli, že tady kluk z vesnice předčil Pražáka.“

Hanousek: „Takhle, zadání bylo jednoznačný. Je to zatloukání hřebíků, ale musí být sranda. Jelikož to David pojal, že chce vyhrát, tak tu srandu musel dělat někdo jinej.“

L.: „Já jsem naučený vyhrávat, takže chci vyhrát ve všem. Nevím, jak Matěj…“

H.: „Já dokážu skousnout to, že se mi budou smát v komentářích. David ne.“

Kdybyste tedy o něco soutěžili, šel byste do toho, Matěji, naplno?

H.: „Jak o co.“

Trávník: „Třeba o stříhání.“

H.: „Kdyby šlo o vlasy, tak bych zatloukal jako blázen. Lišákovi by to bylo jedno, ten už vlasů moc nemá.“ (směje se)

L.: „Nebudete tady na mě snad takhle útočit, že ne? To čtou lidi…“

H.: „A jsme u toho. Já se přes komentáře dokážu přenést.“