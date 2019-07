Hraješ jako patnáctiletej, prober se! Matoušek dostává v Jablonci sodu | iSport.cz

Jablonec ve středu prohrál s Arminií Bielefeld 0:4, ale mohl dopadnout ještě mnohem hůř, tak propastný rozdíl mezi oběma mužstvy byl. Sedmý tým druhé bundesligy předvedl přednímu českému celku, jak vypadá moderní fotbal – názorně a nekompromisně. Hráči ve žlutých dresech dominovali v kombinaci, rychlosti, osobních soubojích i zakončení, Jablonec běhal de facto skoro celý zápas bez míče.

Jan Matoušek, který nastoupil na pravém křídle, se s ním pořádně potkal jen jednou. Po dobré přihrávce Libora Holíka, posily ze Zlína, vypálil ostře z úhlu, jenže gólman soupeře jeho střelu vyrazil.

Jinak se jedenadvacetiletý fotbalista, stejně jako všichni jeho spoluhráči, musel věnovat defenzivě a zachytávat náběhy rozjetých soupeřů. Což mu moc nešlo.

„Maty, nefandi!“ napomenul ho Tomáš Hübschman nejdřív, když Matoušek jen přihlížel, jak se sám rve s dvěma hráči ve žlutých dresech o míč.

O několik minut později však už jablonecký kapitán na reprezentanta do 21 let vypěnil.

„Hraješ jako patnáctiletej, prober se. Nikoho nemáš!“ spustil Hübschman po dalším nájezdu Bielefeldu tak, že to slyšel na stadionku v Sankt Ulrichu úplně každý.

V 60. minutě pak Matoušek přepustil své místo na hřišti Dominiku Pleštilovi.

Rada o Matouškovi: Musí změnit přístup

„Maty je určitě nadstandardní hráč, má velké věci, ale my jsme tady zvyklí na náš fotbal nahoru dolů. Od krajních hráčů chceme i hodně práce dozadu, takže si na to musí zvyknout. Tudy by mu prostě cesta nevedla. Je rychlý, umí dát gól, ale musí pracovat i směrem dozadu. Chystám s novými hráči individuální pohovory o naší hře, bude se k tomu muset postavit,“ uvedl trenér Petr Rada.

„Matouška jsem viděl v několika zápasech za Příbram. Některé rozhodl, třeba ten na Bohemce, jiné mu naopak nevyšly. Je to o práci, musí změnit přístup. Rychlost a driblink mu místo v sestavě nezaručí, musí makat, pracovat pro kolektiv,“ dodal náročný kouč.

VIDEO | Záznam zápasu Jablonec - Bielefeld

Vše o Jablonci čtěte ZDE>>>