Vrba při generálce proházel sestavu: Olympiakos má asi zamotanou palici | iSport.cz

Jak vítěznou generálku na sezonu hodnotíte?

„Hlavně jsme rádi, že jsme soustředění dohráli bez zranění, že jsme zvládli poslední zápas před odjezdem domů. Teď už se samozřejmě budeme hodně soustředit na start ligy. Dneska to asi nemělo úplně ten správný drajv, protože jsme absolvovali určitý počet tréninků a nepodřídili jsme se pouze tomuto utkání. Takže doufám, že před zaplněným hledištěm v Plzni to bude ještě lepší.“

Ovlivnilo kvalitu hry velké dusno?

„Takové počasí je už měsíc, takže jsme si na to pomalu zvykli. Možná je to pro nás dobře, aspoň budeme připravení na počasí, které nás čeká v Řecku.“

Tou základní sestavou jste chtěl zmást pozorovatele z Olomouce a Olympiakosu, kteří seděli v hledišti?

„Vím, že tu byl někdo z Olomouce, pokud tady byl někdo i z Olympiakosu, má zamotanou palici. Uvidíme, co si z toho vezmou.“ (s úsměvem)

Jak zatím přípravu hodnotíte? Čeká vás už poslední ladící týden…

„Příprava se vždycky hodnotí až po nějakých šesti kolech. Když budeme úspěšní, budeme říkat, že byla kvalitní, a když nebudeme úspěšní, budeme říkat, jak byla hrozná. V dané chvíli můžu říct, že jsme měli veškerý servis, vše, co jsme potřebovali, jeli jsme do prostředí, které známe. A měli jsme soupeře, kteří kromě Ufy hrají také kvalifikace evropských pohárů, stupňovalo se to. Jen doufám, že to vygraduje příští týden doma s Olomoucí.“

Proti Ufě jste protočil všech pět letních posil. Má některá z nich nakročeno do základní sestavy?

„Určitě ano. Pokud jsou to posily, jak říkáte, měli by to být hráči, kteří by nás měli posílit a v tom případě by měli hrát všichni v základní sestavě. Nemyslím si, že to tak bude, ale vypadá to tak, že minimálně dva v základní sestavě budou. Ale uvidíme, máme ještě týden a může se stát cokoliv. Až do poloviny září nás čeká náročné období, v němž odehrajeme sedm ligových kol, a doufám, že hodně kvalifikačních utkání v Evropě, takže širší kádr je zákonitý. Hráči se protočí.“

Na začátku přípravy jste mluvil o tom, že byste chtěli zrychlit a začít dávat víc gólů. Směřujete k tomu?

„Že máme rychlostnější typy, než jsme měli, je asi fakt. My jsme byli kritizovaní za to, že dáváme málo gólů, přitom jsme v tom byli v lize čtvrtí nejlepší – a to týmy před námi měli o dva a jeden gól víc. Takže si nemyslím, že to bylo tak špatné, jak se psalo. Ale kvůli našim divákům bychom víc gólů střílet chtěli, zvlášť v domácím prostředí, protože to od nás očekávají.“

Start sezony ze zdravotních důvodů nestihnou pouze Ubong Ekpai a Roman Procházka?

„Momentálně je mimo jen Ekpai. Procházka už se zapojí příští týden s námi do přípravy. On sice měl natržený stehenní sval, ale šlo jen o to, že jsme nechtěli jít do rizika, že by se mu to zranění obnovilo.“

