Deli řeší budoucnost ve Slavii. Tvrdík chce, aby ho přemluvili fanoušci | iSport.cz

Ibrahim Traoré a Simon Deli pózují před nástupem do vlaku v Ostravě • Pavel Mazáč (Sport)

Guélor Kanga ve sporu se slávistou Delim poté, co po proměněné penaltě popíchl domácí fanoušky • Pavel Mazáč (Sport)

Ve Slavii si ho zamilovali, on si zamiloval Slavii. Teď se Simon Deli rozhoduje, zda u českého mistra vydrží a v létě se popere o účast v Lize mistrů. Vytáhlý stoper a jeden z lídrů kabiny má na stole nabídku od Slavie, zároveň uvažuje o odchodu do zahraničí. Naposledy se mluvilo o zájmu skotského Glasgow Rangers. "Pomozte nám ho přesvědčit, ať nám pomůže do Edenu vrátit Ligu mistrů," vyzval slávistické příznivce na Twitteru šéf klubu Jaroslav Tvrdík.