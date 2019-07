Csaplár: Slavia? To bude big divadlo. Ať jdou hráči předtím za holkama | iSport.cz

Máte v kádru nově další své „dítě“, záložníka Dominika Maška. Co od něj očekáváte?

„Ano, Mašek je moje další dítě… Je to zajímavý hráč, který se sem přišel resuscitovat. V Boleslavi moc nehrál. Já jsem o něj stál, už když jsem byl v Příbrami. Očekávám od něj kreativitu, góly, tvořivost, pracovitost. Může hrát pod hrotem, zleva, zprava.“

Naopak jste přišli o avizovaného útočníka Dávise Ikauniekse z Jablonce, jenž na poslední chvíli zvolil hostování v NK Riga. Mrzí vás to?

„Zvolím širší odpověď. Já nejsem milovník širokých kádrů, ze žádných důvodů. Mám rád úzké, koncentrované, i když tím jdu trošku do rizika. My jsme Zlín. Tohle je filozofie malých klubů. Na odchodu jsou Saša Jakubov i Pavel Vyhnal. Útočníka máme teď jediného, Tondu Fantiše. Tomáš Poznar už trénuje naplno. Já vždycky hráčům říkám „safety first“. Jakmile je jakékoliv zranění, nechci, aby riskovali. Proto čekáme na sono vyšetření u Vakha (Vakhtanga Čanturišviliho), který chtěl mermomocí hrát. Proto šli dolů Fantiš s Podiem, kteří měli nějaké problémy.“

Co ale Ikaunieks? Víte, proč zmizel do Rigy?

„Z toho, že tady není, moc v panice nejsem. Zbytek jde mimo mě. Prověří nás liga, přestupní termín končí v září. O širokém kádru vždycky říkám: Jedeme Grand Prix Monaka, Octavia je krásné, výborné auto. Ale ani z deseti oktávek ferrari neuděláte. Jednoho Cedidlu nebo Slaměnu uneseme. Martin Nečas už nám dnes dokonce pomáhá. Já tady nepotřebuju šest, sedm průměrných hráčů. Nejdřív dostanou šanci ti, co jsou tady. Nechci nafukovat kádr, zaplevelit ho.“

V jakém stavu je Poznar?

„Věřím, že bude dobrý a zdravý. V sobotu měl tvrdý trénink, šel nadoraz. A hrozně chtěl hrát. Já mu říkám: Někdo tady musí mít rozum. (úsměv) Pořád je lepší netrénovaný a zdravý, než přetrénovaný a na tribuně. Tohle mě učili mí starší spoluhráči. Všichni mluví o prvním zápase se Slavií. Já říkám: Prosím vás, my hrajeme o tři body. Ne o osm. Není to finále Ligy mistrů, poháru nebo třicáté kolo ligy. Nemusíte jít za nějakou hranu. Slavia mě začne zajímat až někdy v pátek, v sobotu.“

Opravdu?

„Hráčům říkám, ať Slavii neřeší. Je tady a teď. Vyhráli jste, řešte, jak se najíte a napijete. V neděli máte volno. Buďte s rodinami, běžte za holkami, kamarádkami. Buďte úplně klidní, ten tlak přijde. Neříkám, že mě Slavia nezajímá, ale musí to být step by step. Už dnes vím, jaká sestava v pondělí nastoupí. Bude rozhodovat jen zdravotní stav. Je jedno místo, které je hodně problémové a dodnes jsem ho nevyřešil. Tam máme big problem. Možná ještě něco budeme řešit. (jde evidentně o pozici druhého stopera vedle Petra Buchty, kde zaskakuje záložník Marek Hlinka a měl by přijít Ukrajinec Oleksander Azackij z Baníku – pozn. aut.)

Takže je vstupní duel se Slavií pro vás tuctový?

„To bude nádherný. No super. Plný dům, mistr ligy. Kulisa, šest hodin večer, rozsvítí se světla. Jak chcete začít líp? Hrozně se na to těším. Bude to big divadlo. Ale do té hlavy to teprve musí přijít. Step by step. Tento citát jsem říkal i hráčům: „Strach je budoucnost. Přítomnost je akce a reakce.“

Chceme hrát hodně těžké noty

Zasáhlo vás vážné zranění posily Lukáše Vraštila z Brna, který si přetrhl křížové vazy?

„Dost. Já jsem ho moc neznal. Ale když jsem ho poznal, líbil se mi. Byl schopen hrát stopera, na kraji obrany, defenzivního halva. Je to vysoce inteligentní kluk, studuje vysokou školu. Teď je rok out.“

Kdy se vrátí po zranění útočník Lukáš Železník?

„Bavil jsem se s ním. Řekl jsem mu, že na vedení nepůjdu, aby ho dali pryč. Nikdo po něm nejde. Na druhou stranu chci, ať se vůbec nestresuje tím, kdy bude hrát. Ode mě má dva měsíce čas, aby se dal dohromady. Když jsem zjistil, co všechno má, tak jsem mu v legraci řekl, že možná bude lepší, když mi řekne, co má zdravého. Byl by to možná kratší seznam. Musí trénovat dvakrát víc než ostatní. On má fotbal založený na fyzickém fondu, musí být připravený. Jinak je to pro něho složité. Zatím to probíhá pozitivně. Vrátím se na začátek. Je potřeba, aby byl zdravý.“

V generálce na ligu jste porazili Senicu 3:0. Jste spokojený?

„Výsledek je krásný, ale hra taková nebyla. Soupeře jsme nepřejeli. Senica hrála hrozně zajímavě. Donutila nás k řadě věcí, k nimž nás předtím nikdo nedonutil. Ani Lokomotiv Moskva. Byly tam hodně hezké věci a objevím i takové, které dobré nejsou.“

Jaká je kvalita Zlína ve srovnání s Příbramí, kde jste naposledy působil?

„Něco jiného je kvalita jednotlivých hráčů a týmu. Ta byla v Příbrami v určitých fázích vyšší, protože jsem s tím mužstvem byl rok a tři čtvrtě. Se Zlínem jsem čtyři týdny. Kvalita jednotlivých hráčů je tady lepší a doufám, že bude i kvalita týmu. Chceme hrát noty, které jsou fakt hodně těžké. Jde o to, jak to tým vstřebá. Hoši říkají, že se známe. Já na to, že je vůbec neznám. To se zjistí, až to nepůjde. Kdo jaký jste, to se pozná v mistráku od sedmdesáté minuty nahoru. Teď ne.“

