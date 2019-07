Sparta: pokus o restart. Jaký je klíč k úspěchu a co ukázala příprava? | iSport.cz

Nová Sparta? Kdepak, tohle spojení je v případě letenského klubu až moc zprofanované. A cyklicky se opakující vždy se začátkem každé další sezony. Slovo restart je v případě Pražanů mnohem výstižnější. Sportovní ředitel Tomáš Rosický se snaží slavný klub vmanévrovat do vod, které by měly modrožlutočervenou šalupu donést zpátky na vrchol. Do role kapitána posádky instaloval kouče Václava Jílka, dosavadní průběh plavby pod jeho velením ukázal jednu věc: bude to chtít trpělivost. Obrovskou trpělivost. V placené části článku kromě jiného najdete také rozhovor s Erichem Brabcem, plusy a minusy, které ukázala příprava Letenských i anketu expertů deníku Sport.