Sýkora o Trpišovském i Slavii. Proč zvolil Jablonec místo Liberce? | iSport.cz

Vyměnit Liberec za konkurenční Jablonec není zrovna obvyklé, nicméně pro Jana Sýkoru šlo o snadnou volbu. „Do Jablonce mě chtěli majitel klubu i trenér. Navíc když se podívám na poslední tři sezony, Jablonec byl vždycky v první čtyřce, minulou sezonu hrál výborně i v Evropě, má kvalitní kádr. Řadím ho momentálně výš,“ vysvětluje svůj pikantní přesun.

Na jaře jste hostoval v Liberci. Mrzelo vás, že jste se Slavií nezačal letní přípravu a zamířil rovnou do Jablonce?

„Nejdřív jo, lhal bych, kdybych řekl, že ne. Chtěl jsem se o to ve Slavii poprat. Ale na druhou stranu jsem byl rád, že jsem mohl být hned od začátku v Jablonci, který o mě měl zájem, a připravovat se s týmem.“

Proč jste dal přednost Jablonci před Libercem?

„Do Jablonce mě chtěli majitel klubu i trenér. Navíc když se podívám na poslední tři sezony, Jablonec byl vždycky v první čtyřce, minulou sezonu hrál výborně i v Evropě, má kvalitní kádr. Z těchto důvodů mi Jablonec vyšel jako dobrá volba. Řadím ho momentálně výš.“

Trenér Zsolt Hornyák nicméně na konci sezony prohlásil, že byste měl ještě v Liberci zůstat. Co jste tomu říkal?

„Nevím, co tím myslel nebo sledoval. Bral jsem to jako jeho názor, jak mě za ty tři měsíce poznal. Ale nemyslím si, že bylo na místě mě takhle hodnotit, říkat, co je pro mě dobré a co špatné. To jsem si musel vyhodnotit sám.“