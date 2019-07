Nguyenova cesta do Slavie ztroskotala: Zájem mě těšil. Nevím, proč to nevyšlo | iSport.cz

Kolem vás se toho dělo v letním období hodně. Jak jednání se Slavií probíhala?

„Dopadlo to tak, že jsem zůstal v Liberci. Jednání proběhla, ale ani nevím, kde se zadrhla. Z vedení se mnou o ničem nikdo nemluvil, bližší informace tedy nemám. Zajímalo mě v podstatě jen to, jestli přestup dopadne, nebo ne. Nedopadl a tak se dál soustředím na Slovan.“

Zájem Slavie ale musel minimálně těšit, ne?

„Určitě potěšil. Všichni jsme viděli, co Slavia v minulé sezoně nejen na domácí scéně dokázala. Potěšilo mě to... Byl by to pro mě určitě sportovně posun dopředu.“

Byl jste už v kontaktu s trenérem Jindřichem Trpišovským?

„S ním jsem v kontaktu vůbec nebyl, ale bavil jsem se s trenéry brankářů. Nastínili mi nějaký jejich plán. Byl zajímavý, ale z nějakého důvodu přestup nedopadl a jsem stále hráč Liberce.“

Takže nakonec ani nevíte, proč přestup ztroskotal?

„Tuším, že šlo o finanční požadavky, ale jak jednání probíhala… No, nebylo mi nic řečeno.“

Je sága uzavřená, nebo se ještě může vaše působiště změnit? Konec přestupního termínu je až v září...

„Domlouval jsem se s manažerem, ať mi řekne, až když bude mít nějaký klub opravdový zájem a bude ochotný zaplatit peníze. V tu chvíli mi dá vědět, ale do té doby by mi s tím jen motal hlavu. Chci se soustředit na Liberec a jednání stejně nemohu ovlivnit.“

Těšit vás minimálně může, že ve Slovanu nedošlo k velkým změnám jako v minulosti.

„Prakticky jediný, kdo odešel, byl Libor Kozák. Jeho góly nám budou chybět, ale na druhou stranu přišli další hráči, kteří budou mít šanci, aby se ukázali. Tým zůstal pospolu, což by mohla být naše výhoda. Většinou se liberecký kádr po půl roce obměnil a uvidíme, co to s námi tentokrát udělá. Věřím, že si přeneseme z minulé sezony elán, který jsme předváděli. Hráli jsme dobrý fotbal.“

Co říkáte na nového trenéra Pavla Hoftycha?

„Pro mě se v podstatě nic nezměnilo. Trenér gólmanů, Marek Čech, zůstal stejný. Samozřejmě jsem se ale s novým trenérem bavil a jsem s ním spokojený.“

Nebyl pro vás odchod bývalého kouče Zsolta Hornyáka překvapující?

„Překvapující… Chápeme trenéra, že se rozhodl z nějakého důvodu pro nové angažmá, to je jeho věc. V první chvíli to asi byl určitý šok, nikdo jsme jeho konec nečekali, ale nedá se nic dělat.“

A co říkáte na změnu pravidel? Dotkne se i gólmanů.

„Už v přátelácích se některá nová pravidla objevila. U trestňáků nejde až o takovou změnu. Pokud budou útočící hráči chytří, tak si stejně stoupnou tak, aby gólman neviděl. Akorát ubude postrkování ve zdi, o což také šlo. A co se týče rozehrávky mimo vápno… Uvidíme, jak bude fungovat v praxi. Na nová pravidla jsme se zatím nijak nezaměřovali, takže si počkáme, co se vymyslí v lize.“

Ředitel klubu Libor Kleibl o Filipu Nguyenovi: „Nevím, jestli pro nás bylo Filipovo setrvání stěžejní. Máme aktuálně ideálně složený gólmanský kádr. Kromě Milana Knoblocha jsou v klubu ještě mladíci Lukáš Hasalík s Oliverem Vliegenem. Každý je každopádně nahraditelný. Vždy jsme v minulosti přivedli kvalitní gólmanskou náhradu, koneckonců předloni Filipa téměř ještě nikdo neznal.“ Trenér mužstva Pavel Hoftych o Filipu Nguyenovi: „Filip je velmi kvalitní brankář. Vloni prokázal, že se úspěšně dokázal porvat s první ligou. Věřím, že pro nás ještě odvede kus práce a až bude pravý čas, vypustíme ho do světa.“

