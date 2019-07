Šéf disciplinárky: Kdy se zavírají stadiony a co podmínky pro Slavii? | iSport.cz

Sparta výtržníky identifikovala a budou potrestáni klubem a dalšími orgány. To je podle šéfa disciplinárky Richarda Bačka hlavní důvod, proč jím vedená komise Spartě natvrdo nezavřela část stadionu za dělbuch, který urval několik sedaček v zápase s Jabloncem. Baček rozebírá tresty pro kluby za chování fanoušků.

Je používání pyrotechniky na stadionech stále větším problémem?

„Je pravda, že tresty byly vyšší a přísnější než v předchozích letech. V uplynulé sezoně jsme zahájili o padesát disciplinárních řízení víc než v sezoně předtím. Na jejím začátku jsme pyrotechnice vyhlásili nulovou toleranci. Bylo to mimo jiné způsobené nešťastnou událostí, kdy Slavia hrála v prvním kole v Olomouci, kde si fanoušek Slavie poranil kus ruky tím, že použil dělbuch. Zpřesnili a zpřísnili jsme disciplinární politiku. Inspirovali jsme se trochu u UEFA, která dává za jeden kus pyrotechniky pokutu pět set eur, opakovaně je to až dvojnásobek. V českých podmínkách jsme nešli do přesného přepočtu, ale stanovili jsme si určitou sazbu za pronesení a použití pyrotechniky, případně tresty za negativní následky, které použití pyrotechniky může mít.“

Nejvíce se pak řeší uzavírání sektorů. Kdy po tomto trestu saháte?

„Dohodli jsme se, že k tomu budeme přistupovat pouze ve chvíli, kdy dojde k něčemu, co má skutečně vliv na utkání nebo na bezpečnost lidí. To znamená vhazování pyrotechniky mezi lidi, na hřiště, nebo když dojde ke zranění nebo přerušení utkání. U těchto skutků jsme se rozhodli, že v případě opakování nebo v případě opravdu něčeho závažného budeme k zavírání sektorů přistupovat. Primárně formou podmínek, protože podmínky nám až na dvě výjimky zafungovaly. Dáte podmínku, že hrozí zavření sektoru, a najednou je klídek. Podmínka skončí a prásk.“

Fanoušci se někdy podivují nad tím, že za něco v jejich očích závažného sektor neuzavřete, a naopak že za něco méně problematického ano.

„Je pravda, že obrovské kontroverze vzbudilo například to, že jsme Slavii neproměnili podmínku, když ji měla a fanoušci použili pyrotechniku. Jenže fanoušci Slavie sice pyrotechniku použili, měli jí asi osmdesát kusů, ale nic zásadního se nestalo. Těmi světlicemi svítili nahoře na Tribuně Sever, ale to bylo všechno. Nikdo nic neházel, nikdo nebyl zraněn, utkání se nepřerušilo. Řekli jsme, že pro proměnění podmínky není důvod. Když nespáchají něco, kdy dochází k bezprostřednímu ohrožení bezpečnosti nebo k ovlivnění průběhu utkání, není důvod sektor zavírat. Podobně jsme postupovali jednou i proti Plzni.“

U slávistických fanoušků vzbudilo emoce také to, když disciplinární komise uzavřela Tribunu Sever za používání pyrotechniky, přičemž podmínka byla za nadávky na trenéra Karviné Františka Straku. Můžete to zpětně objasnit?

„Uznávám, že tohle se špatně vysvětluje. Ano, všichni říkali, že podmínka byla za nadávky, a k těm tam nedošlo. My však musíme podmínku