Chovanec o sudích: Úmysl při chybách vylučuju, Berbr mluvil s nadsázkou | iSport.cz

Na začátek semináře o novinkách v pravidlech si vzal slovo a vrátil se i k divokému konci minulé sezony. „Ten závěr zneklidnil i nás,“ přiznal předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec. „Děláme to pro lidi, chceme, aby fotbal vypadal dobře.“



Máte nějaké páky, jak toho docílit, nebo je to jen o tom, jak přísní budete při trestání?

„My jsme přísní dost, ale nemůžeme předjímat, jak který rozhodčí svůj zápas zvládne, co ho vede k chybám.“



Podle statistik se v minulé sezoně oproti té předcházející zvedla chybovost zhruba o jednu hrubku na kolo, všímáte si toho?

„Samozřejmě nejsme úplně spokojeni, hlavně se závěrem soutěže. Že se stanou chyby, to je běžné a při nástupu do funkce jsem říkal, že je chceme minimalizovat. Ne že opak se stal pravdou, ale ty chyby byly, musíme na tom pracovat dál. Ke všem rozhodčím jsme se snažili být maximálně spravedliví, co se týče jejich výkonů, a podle toho jsme se k nim i postavili. Některým jsme pozastavili činnost, některé vyřadili.“



Za zpackanou baráž jsou vyřazení Martin Nenadál, Milan Matějček, pozastavení činnosti se týká sudích Pavla Orla, Michala Myšky, Miroslava Fišera a Petra Ardeleana. Jak to s nimi bude dál?

„Ti vyškrtnutí byli dáni k dispozici svým řídícím komisím podle svého trvalého