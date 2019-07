Kozák o přípravě Sparty bez gólu: Branky chybí. S Tettehem si vyhovíme | iSport.cz

V přípravě jste neměli úplně dobrou produktivitu. Co podle vás v tomto ohledu Spartě chybí? Berete vinu trochu i na sebe, protože logicky se od vás góly čekají?

„Samozřejmě tomu chybí góly. Na soustředění v Rakousku jsme vstřelili pouze jednu branku, což je strašně málo. Pracujeme do ofenzivy i do defenzivy jako celé mužstvo, takže zlepšení ofenzivy musí být na všech. Samozřejmě já a ostatní útočníci si uvědomujeme, že je to hlavně naše práce. V tomto ohledu je určitě co zlepšovat. V zápasech nějaké šance byly, ale častokrát nám chyběl metřík, nebo o sekundu lepší reakce. To je třeba vyladit, být nachystaní a začít být produktivní.“

V přípravě jste nastupoval v útoku s Benjaminem Tettehem. Jaký jste ze spolupráce s ním měl dojem? Nebo je z vašeho pohledu tým postavený spíše pro hru na jednoho útočníka?

„Za mě osobně hrát na dva útočníky je určitě rozdíl. S Benjaminem se mi ale hrálo dobře. Myslím si, že jsme typově odlišní hráči. Podle mě si umíme na hřišti vyhovět, ale jak to bude skutečně fungovat, se ukáže až v ostrých zápasech. Nemáme jako tým žádný problém přepnout a hrát na dva nebo na jednoho útočníka. Jak budeme hrát, to se ještě uvidí, ale za mě osobně umíme jak na dva, tak na jednoho. Uvidíme, co bude fungovat v sezoně a co bude více účelné.“

Od nové sezony začnou platit určité změny v pravidlech. Už jste je zaznamenali? Můžou způsobovat týmům v úvodu ročníku problémy?

„Jsme o tom informovaní dobře. Je to určitě krok dopředu, aby se více hrálo, než zdržovalo. Fotbal se ale ve finále hraje na góly. V prvních zápasech se s novými změnami budeme muset sžít, ale celkově si nemyslím, že by to byla nějaká velká změna oproti předchozím sezonám.“

V prvním kole vás čeká Slovácko. Jak náročný start do sezony to pro vás bude?

„Start to bude určitě těžký, to víme. Každý soupeř, který přijede na Spartu, se tu bude chtít ukázat. Určitě očekáváme náročný zápas, ale na druhou stranu hrajeme doma, takže budeme chtít určitě vyhrát. Musíme se dobře nachystat, znát kvality i slabiny soupeře a zároveň předvést naši hru a soustředit se na svůj výkon. Pak můžeme vyhrát.“