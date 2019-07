Jílek: O sestavě mám jasno z 80 procent. Kanga je velmi inteligentní | iSport.cz

Jaký je na startu nové sezony zdravotní stav týmu?

„Není ideální pro start ligy. Postupně ale vnímám, že se kádr pomalu plní. Nově měl během přípravy problémy Uroš Radakovič a Martin Frýdek. Jinak jsou to věci dlouhodobějšího charakteru. Není to tedy nijak více limitující proti předchozímu období. Uroš už delší dobu trénuje a u Martina to také nevypadá na dlouhodobější problém, takže do měsíce by to snad mělo být tak, jak si představujeme. Tedy kromě Drchala, Dočkala, Panáka, Kadlece a Pulkraba. I Costa má blízko k tomu, aby naplno trénoval.“

Kde vás ještě tlačí bota?

„Dobře jsme zapracovali na obranných standardních situacích. V přípravě jsme z nich neinkasovali žádný gól. Největší problém byl ale určitě ve finální fázi, produktivitě. Přisuzuji to ale i náročnému programu přípravy. Přeci jen během ní ještě hráči nejsou v úplné fyzické pohodě a pak jim chybí nějaký metr či sekunda. Doufám, že na první mistrák už to bude lepší a že se brankově prosadíme.“

Ukázala vám přípravy nějakou osu týmu? Případně máte představu o základní sestavě?

„I s ohledem na velké množství absencí je náročné během čtyř týdnů si udělat definitivní obrázek o všech hráčích. Skryté vlastnosti a schopnosti se objevují, až když se nedaří, nebo v těžších situacích. Teď máme ještě prostor některé hráče poznávat. Byli jsme ve fázi mapování kádru a šlo nám prvotně o změnu herního myšlení. To se daří, ale není to ruku v ruce se změnou herního způsobu. V tom nás čeká ještě hodně práce. Říká se, že trenéři mají z 90% o sestavě jasno, u nás je to z 80%. Půjde i o to, jak rychle se po zranění vrátí Frýdek, Costa a další.“

Kádr je směrem dovnitř uzavřený, nebo přijde ještě nějaká posila?

„Téměř je uzavřený. Když bude příležitost, která bude zajímavá, tak se o nějaké posile ještě můžeme bavit. Celkově je to možná spíše o doplnění jedním, dvěma hráči na konkrétních postech, ale je to jen o tom, když se naskytne nějaká šance.“

Jaká je perspektiva u dlouhodobých marodů na návrat do sestavy?

„Podle posledních informací je nejblíže návratu Matěj Pulkrab, který má reálnou šanci se v závěru podzimu dostat na hřiště. U ostatních moc šance během podzimu nejsou.“

Nejvytíženější stoper byl v přípravě Semih Kaya. Jak jste s ním spokojen?

„Semih na mě působí velmi dobře, stejně jako všichni stopeři. Je tam velká snaha reagovat na podněty od nás. U Semiha hraje plus vítězná mentalita a to, že je vůdčí osobnost. Tímto směrem vyzařuje velmi dobrou energii. Má dobrý vliv i na kabinu. To, že odehrál nejvíce minut, bylo dané i tím, kolik stoperů jsme měli k dispozici. Štetina byl po reprezentačním srazu, Radakovič se zranil, Lischka má určité tréninkové manko. Proto dostal tolik příležitostí, ale za mě roli splnil a určitě s ním počítáme.“

Před pár dny skončil na africkém šampionátu Mandjeck. Je to hráč, kterého byste chtěl ve Spartě vidět?

„Pro Spartu by mohl být zajímavý. Momentálně má ale dovolenou a je to v řešení dalších dnů.“

Sparta před sezonou: Konečně reálná naděje. Jílek má ale stále pořádně složitý úkol

Jak jste poznal během přípravy Guélora Kangu?

„Je to jeden z nejlépe individuálně a technicky vybavených hráčů. Velmi inteligentní na hřišti i mimo něj. Zároveň je ale nespoutaný. Má své vnímání fotbalu. Má hodně rád v držení balon, a když ho nemá, tak si ho bere i v místech, která nejsou ideální. Měli jsme spolu čtyři, pět pohovorů. Mám dobrý pocit z toho, jak reaguje. V tréninku pracuje dobře, tam problém není. V posledních dvou přípravných zápasech jsme měli určitý záměr, který měl snahu plnit a poslouchal. Byla to ale příprava a prvořadé bude, jak bude reagovat v prvních ostrých zápasech.“

S jakými cíli jdete do sezony?

„Všichni očekávají hlavně sportovní cíle. Tam jsou ambice Sparty jasně dané. Já je mám postavené ale obecněji. To je, abychom získali důvěru a přízeň fanoušků a respekt soupeřů. To je podmíněno i výsledky. Musíme u soupeřů vzbuzovat respekt, což v minulosti nebylo. Toho budeme chtít dosáhnout aktivní, agresivní hrou, ale i takovou, která bude uspokojovat i zájem diváků.“

Trenérům se budou dle nových pravidel udělovat karty, co na to říkáte?

„Asi budeme muset být méně emotivní, než v předchozích zápasech. Já byl vykázán zatím jen jednou. Ani přesně nevím, jak to se sčítáním karet pro kouče bude, ale nevnímám to jako zásadní změnu pro samotnou hru.“

Začínáte se Slováckem, které vede váš bývalý kolega Martin Svědík. Bude pro vás zápas tímto specifický?

„My už si od určité doby před zápasem nevoláme. (smích) Po losu jsme si volali, že je to pikantní, že ligové ročníky začínáme většinou zápasem proti sobě. Ale myslím, že více prostoru abychom si něco řekli, bude po zápase. Nečekám nic jednoduchého. Vím, jak uvažuje. Na druhou stranu je to první zápas, takže bych se úplně nedíval na to, který trenér vede tým proti nám.“

Co si slibujete od Martina Graiciara?

„Přišel, protože splňuje naše požadavky. Má potenciál a je i univerzální. Je typologicky jiný než Libor Kozák a Benjamin Tetteh. Je subtilnější, ale výborně rychlostně vybavený. Zároveň může hrát i na křídle. Může nám pomoci, ale uvědomujeme si, že to nemusí být hned. Zápasové manko má značné, ale už v prvních trénincích ukázal, že má chuť se porvat o místo v sestavě.“

Kdo bude kapitán?

„Chtěli jsme navázat na něco, co tu bylo. Měl by to být hráč, který má sepětí s týmem, a to pro mě stále jednoznačně splňuje Martin Frýdek. Pak se bavíme o dalších hráčích v případě, že nebude, což se stane hned na začátku. Za mě to bude Libor Kozák, byť je tu nově, tak si respekt vydobyl. A doufám, že se dá do kupy také Costa. To jsou tři, ze kterých kapitán vzejde.“

Pět ze šesti posil má více než 184 cm. Lpěl jste na výšce hráčů?

„To ne, ale určitě je to přidaná hodnota. Když pak narazíte na fyzický způsob hry, tak tam určitý limit byl. Nedíváme se ale na to, jak je hráč velký, ale na jeho schopnosti. Fyzická síla bude ale určitě hrát svou roli. Spartu tlačila bota ve standardních situacích a tam máme nyní více možností.“

Jak vyřešíte otázku brankářů?

„Velký prostor dostane kouč brankářů, protože je s gólmany v každodenním kontaktu a dokáže plnohodnotně posoudit jejich kvalitu. Samozřejmě ale poslední slovo mám pak já. Kdo bude jednička, se ukáže ale až v neděli. Máme velmi dobrou dvojici, což prokázali v přípravě a i my se rozhodneme těsně před prvním mistrovským utkáním.“

Vše o Spartě čtěte ZDE>>>

Soupisky, změny v kádrech a detailní představení všech 16 klubů fotbalové FORTUNA:LIGY najdete ve velkém předligovém speciálu v pátečním Sport Magazínu +PLUS. Na 84 stranách vypráví Václav Jílek o předělávání herního stylu Sparty, nechybí kompletní jízdní řád sezony a další užitečný servis, včetně analýzy aktuálního stavu kandidátů na titul.